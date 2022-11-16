Оператор из России опешил от комплимента президента США Байдена

Оператор Первого канала Шолмов приятно удивился вниманию Байдена, оценившего его бицепсы

17 ноября 2022 в 01:49 Размер текста - 17 +

Байден оценил бицепсы Юрия Шолмова Фото: Bundesregierung\Kugler Оператор Первого канала Юрий Шолмов опешил от внимания Байдена, который восхитился его телом. Видео с тем, как Байден подошел к Шолмову и протянул ему руку, распространилось в сети Интернет. «Я, конечно, опешил. Все лидеры „двадцатки“ пошли гулять в парк, я начал снимать разговор Макрона и Байдена. В этот момент подошел президент Индонезии, они начали о чем-то разговаривать, и вдруг Байден показывает на меня, говорит фразу про руки. Я сначала вообще не понял, к кому он обращается, протягивает руку, и я не понимаю, что делать», — рассказал он ТАСС. После того, как Шолмов поблагодарил Байдена за оказанное ему внимание, он продолжил работать. По его словам, когда лидер США узнал, что оператор родом из России, он сказал, что такие бицепсы в Америке называют «пушками». Ранее Байден во время встречи со своими коллегами в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Пномпене назвал Камбоджу «Колумбией». Автор американской газеты The Washington Post Гленн Кесслер сравнил Байдена с Пинноккио из-за частых оговорок и несовпадения слов с фактами.

Оператор Первого канала Юрий Шолмов опешил от внимания Байдена, который восхитился его телом. Видео с тем, как Байден подошел к Шолмову и протянул ему руку, распространилось в сети Интернет. «Я, конечно, опешил. Все лидеры „двадцатки“ пошли гулять в парк, я начал снимать разговор Макрона и Байдена. В этот момент подошел президент Индонезии, они начали о чем-то разговаривать, и вдруг Байден показывает на меня, говорит фразу про руки. Я сначала вообще не понял, к кому он обращается, протягивает руку, и я не понимаю, что делать», — рассказал он ТАСС. После того, как Шолмов поблагодарил Байдена за оказанное ему внимание, он продолжил работать. По его словам, когда лидер США узнал, что оператор родом из России, он сказал, что такие бицепсы в Америке называют «пушками». Ранее Байден во время встречи со своими коллегами в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Пномпене назвал Камбоджу «Колумбией». Автор американской газеты The Washington Post Гленн Кесслер сравнил Байдена с Пинноккио из-за частых оговорок и несовпадения слов с фактами.