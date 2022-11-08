В США сравнили Байдена с Пиноккио из-за постоянной лжи

08 ноября 2022 в 09:11 Размер текста - 17 +

СМИ уже обвиняли Джо Байдена во лжи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Автор американской газеты The Washington Post Гленн Кесслер сравнил президента США Джо Байдена с Пинноккио, из-за частых оговорок и несовпадения слов с фактами. Журналист привел в пример несколько примеров лжи Байдена. «Во время президентства Дональда Трампа мы ввели новую категорию „Бездонный Пиноккио“ для учета ложных или вводящих в заблуждение заявлений, повторяемых так часто, что они стали формой пропаганды. Утверждение будет добавлено в список, если оно получило рейтинг „Три или четыре Пиноккио“ и было повторено не менее 20 раз. Теперь Байден заработал своего собственного бездонного Пиноккио», — написал Кесслер в статье для The Washington Post. Автор привел в пример заявление Байдена о том, что он проехал 17 тысяч миль с председателем КНР Си Цзиньпином. По словам Кесслера, нет никаких доказательств этого. Также президент США сказал, что самая распространенная стоимость газа была на уровне более 5 долларов на момент его вступления в должность. Читатели были недовольны этим, потому что средняя цена составляла 2,48 доллара. Кесслер также вспомнил, как Байден во время рассказал о плане списания студенческих кредитов сказал о только что подписанном законе, который получил несколько голосов в Конгрессе. При этом в Конгрессе не было представлено этой инициативы. Ранее зрители CNDC обвинили Байдена во лжи по поводу настоящих причин состояния нефтяной промышленности. Также телеведущий Стюарт Варни в эфире Fox News заявлял, что президент США врет, когда рассказывает факты о своем прошлом.

Автор американской газеты The Washington Post Гленн Кесслер сравнил президента США Джо Байдена с Пинноккио, из-за частых оговорок и несовпадения слов с фактами. Журналист привел в пример несколько примеров лжи Байдена. «Во время президентства Дональда Трампа мы ввели новую категорию „Бездонный Пиноккио“ для учета ложных или вводящих в заблуждение заявлений, повторяемых так часто, что они стали формой пропаганды. Утверждение будет добавлено в список, если оно получило рейтинг „Три или четыре Пиноккио“ и было повторено не менее 20 раз. Теперь Байден заработал своего собственного бездонного Пиноккио», — написал Кесслер в статье для The Washington Post. Автор привел в пример заявление Байдена о том, что он проехал 17 тысяч миль с председателем КНР Си Цзиньпином. По словам Кесслера, нет никаких доказательств этого. Также президент США сказал, что самая распространенная стоимость газа была на уровне более 5 долларов на момент его вступления в должность. Читатели были недовольны этим, потому что средняя цена составляла 2,48 доллара. Кесслер также вспомнил, как Байден во время рассказал о плане списания студенческих кредитов сказал о только что подписанном законе, который получил несколько голосов в Конгрессе. При этом в Конгрессе не было представлено этой инициативы. Ранее зрители CNDC обвинили Байдена во лжи по поводу настоящих причин состояния нефтяной промышленности. Также телеведущий Стюарт Варни в эфире Fox News заявлял, что президент США врет, когда рассказывает факты о своем прошлом.