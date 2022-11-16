Небензя упрекнул ПВО Украины в систематических попаданиях по жилым домам

17 ноября 2022 в 03:44 Размер текста - 17 +

Небензя указал, что у украинской ПВО уже давно «устойчивая дурная слава» Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У украинских сил противовоздушной обороны «устойчивая дурная слава» из-за систематических попаданий по жилым домам. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. «У украинской ПВО […] дурная слава как минимум с того момента, когда в октябре 2001 года над Черным морем в ходе военных учений был сбит российский гражданский самолет», — напомнил Небензя, передает РИА Новости. Он подчеркнул, что на протяжении нескольких месяцев в интернете регулярно появляются кадры с последствиями попадания украинской ПВО по жилым домам. По его словам, нередко ВСУ пытаются выдать их за последствия якобы российских ударов, что является неправдой. Ранее, 21 сентября, глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев доложил о том, что ракетой «Точка-У» был нанесен удар по жилому массиву в Новой Каховке в Херсонской области. В результате этого два человека получили ранения. Также в июле Украина обстреляла Белгород и Курск ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами. После поражения украинских ракет средствами ПВО обломки одной из них упали на жилой дом в Белгороде, сообщили в Минобороны.

У украинских сил противовоздушной обороны «устойчивая дурная слава» из-за систематических попаданий по жилым домам. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. «У украинской ПВО […] дурная слава как минимум с того момента, когда в октябре 2001 года над Черным морем в ходе военных учений был сбит российский гражданский самолет», — напомнил Небензя, передает РИА Новости. Он подчеркнул, что на протяжении нескольких месяцев в интернете регулярно появляются кадры с последствиями попадания украинской ПВО по жилым домам. По его словам, нередко ВСУ пытаются выдать их за последствия якобы российских ударов, что является неправдой. Ранее, 21 сентября, глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев доложил о том, что ракетой «Точка-У» был нанесен удар по жилому массиву в Новой Каховке в Херсонской области. В результате этого два человека получили ранения. Также в июле Украина обстреляла Белгород и Курск ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами. После поражения украинских ракет средствами ПВО обломки одной из них упали на жилой дом в Белгороде, сообщили в Минобороны.