16 ноября 2022
15 ноября 2022

В городе ЯНАО возведут горку в виде парома. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ледовый городок. Челябинск, ледовый городок
Для строительства ледового городка в Лабытнанги потребуется 500 кубометров льда (фото из архива) Фото:

В Лабытнанги (ЯНАО) началось строительство ледового городка. На площади установят горку в виде парома, сообщается на странице мэра Марины Тресковой в соцсети «ВКонтакте».

«Для возведения горок потребуется 500 кубометров льда. Обязательно будут главные символы нового года. Основные элементы городка — многоскатные горки и лабиринты», — сообщила мэр. Горка-паром, лабиринты в виде морской пены и ледовые скамейки представлены в проекте.

Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое установят ледовую скульптуру в виде нового терминала аэропорта. Также в городе возведут ледовые скульптуры. Они будут в форме самолетов, вертолетов и портретов великих конструкторов.

В городке установят горку в виде парома
Жители смогут фотографироваться на ледовых скамейках
В Лабытнанги начали строить ледовый городок

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В Лабытнанги (ЯНАО) началось строительство ледового городка. На площади установят горку в виде парома, сообщается на странице мэра Марины Тресковой в соцсети «ВКонтакте». «Для возведения горок потребуется 500 кубометров льда. Обязательно будут главные символы нового года. Основные элементы городка — многоскатные горки и лабиринты», — сообщила мэр. Горка-паром, лабиринты в виде морской пены и ледовые скамейки представлены в проекте. Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое установят ледовую скульптуру в виде нового терминала аэропорта. Также в городе возведут ледовые скульптуры. Они будут в форме самолетов, вертолетов и портретов великих конструкторов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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