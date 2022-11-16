В городе ЯНАО возведут горку в виде парома. Фото

17 ноября 2022 в 07:01 Размер текста - 17 +

Для строительства ледового городка в Лабытнанги потребуется 500 кубометров льда (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Лабытнанги (ЯНАО) началось строительство ледового городка. На площади установят горку в виде парома, сообщается на странице мэра Марины Тресковой в соцсети «ВКонтакте». «Для возведения горок потребуется 500 кубометров льда. Обязательно будут главные символы нового года. Основные элементы городка — многоскатные горки и лабиринты», — сообщила мэр. Горка-паром, лабиринты в виде морской пены и ледовые скамейки представлены в проекте. Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое установят ледовую скульптуру в виде нового терминала аэропорта. Также в городе возведут ледовые скульптуры. Они будут в форме самолетов, вертолетов и портретов великих конструкторов. В городке установят горку в виде парома Марина Трескова, «ВКонтакте» Жители смогут фотографироваться на ледовых скамейках Марина Трескова, «ВКонтакте» В Лабытнанги начали строить ледовый городок Марина Трескова, «ВКонтакте»

В Лабытнанги (ЯНАО) началось строительство ледового городка. На площади установят горку в виде парома, сообщается на странице мэра Марины Тресковой в соцсети «ВКонтакте». «Для возведения горок потребуется 500 кубометров льда. Обязательно будут главные символы нового года. Основные элементы городка — многоскатные горки и лабиринты», — сообщила мэр. Горка-паром, лабиринты в виде морской пены и ледовые скамейки представлены в проекте. Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое установят ледовую скульптуру в виде нового терминала аэропорта. Также в городе возведут ледовые скульптуры. Они будут в форме самолетов, вертолетов и портретов великих конструкторов.