В Лабытнанги (ЯНАО) началось строительство ледового городка. На площади установят горку в виде парома, сообщается на странице мэра Марины Тресковой в соцсети «ВКонтакте».
«Для возведения горок потребуется 500 кубометров льда. Обязательно будут главные символы нового года. Основные элементы городка — многоскатные горки и лабиринты», — сообщила мэр. Горка-паром, лабиринты в виде морской пены и ледовые скамейки представлены в проекте.
Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое установят ледовую скульптуру в виде нового терминала аэропорта. Также в городе возведут ледовые скульптуры. Они будут в форме самолетов, вертолетов и портретов великих конструкторов.
В городке установят горку в виде парома
Марина Трескова, «ВКонтакте»
Жители смогут фотографироваться на ледовых скамейках
В Лабытнанги (ЯНАО) началось строительство ледового городка. На площади установят горку в виде парома, сообщается на странице мэра Марины Тресковой в соцсети «ВКонтакте». «Для возведения горок потребуется 500 кубометров льда. Обязательно будут главные символы нового года. Основные элементы городка — многоскатные горки и лабиринты», — сообщила мэр. Горка-паром, лабиринты в виде морской пены и ледовые скамейки представлены в проекте. Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое установят ледовую скульптуру в виде нового терминала аэропорта. Также в городе возведут ледовые скульптуры. Они будут в форме самолетов, вертолетов и портретов великих конструкторов.