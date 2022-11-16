16 ноября 2022

Свердловчанин на машине сбил 10-летнего мальчика и покинул место ДТП

В Новоуральске водитель иномарки сбил ребенка уехал
© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские полицейские обнаружили мужчину, сбившего ребенка, через час Фото:

В Новоуральске (Свердловская область) 57-летний водитель Hyundai Solaris сбил 10-летнего мальчика и уехал с места ДТП. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД по Новоуральску.

«Водитель Hyundai Solaris совершил наезд на 10 -летнего пешехода, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. После наезда водитель покинул место происшествия, но в ходе розыскных мероприятий в течение часа был установлен», — рассказали в пресс-службе ведомства. Авария произошла 16 ноября примерно в 14 часов на улице Автозаводская, 18.

Водитель пояснил сотрудникам ГИБДД, что после ДТП поинтересовался все ли в порядке с ребенком, услышав положительный ответ уехал. Теперь 57-летнему свердловчанину за оставление места ДТП грозит до 15 суток ареста или лишение водительских прав до полутора лет.

Ранее URA.RU сообщало, что в Березовском, 13 километров от Екатеринбурга, водитель внедорожника сбил пешехода и уехал. Теперь свердловчанина разыскивают.

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В Новоуральске (Свердловская область) 57-летний водитель Hyundai Solaris сбил 10-летнего мальчика и уехал с места ДТП. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД по Новоуральску. «Водитель Hyundai Solaris совершил наезд на 10 -летнего пешехода, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. После наезда водитель покинул место происшествия, но в ходе розыскных мероприятий в течение часа был установлен», — рассказали в пресс-службе ведомства. Авария произошла 16 ноября примерно в 14 часов на улице Автозаводская, 18. Водитель пояснил сотрудникам ГИБДД, что после ДТП поинтересовался все ли в порядке с ребенком, услышав положительный ответ уехал. Теперь 57-летнему свердловчанину за оставление места ДТП грозит до 15 суток ареста или лишение водительских прав до полутора лет. Ранее URA.RU сообщало, что в Березовском, 13 километров от Екатеринбурга, водитель внедорожника сбил пешехода и уехал. Теперь свердловчанина разыскивают.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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