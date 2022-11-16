Свердловчанин на машине сбил 10-летнего мальчика и покинул место ДТП

В Новоуральске водитель иномарки сбил ребенка уехал

17 ноября 2022 в 08:01 Размер текста - 17 +

Свердловские полицейские обнаружили мужчину, сбившего ребенка, через час Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Новоуральске (Свердловская область) 57-летний водитель Hyundai Solaris сбил 10-летнего мальчика и уехал с места ДТП. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД по Новоуральску. «Водитель Hyundai Solaris совершил наезд на 10 -летнего пешехода, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. После наезда водитель покинул место происшествия, но в ходе розыскных мероприятий в течение часа был установлен», — рассказали в пресс-службе ведомства. Авария произошла 16 ноября примерно в 14 часов на улице Автозаводская, 18. Водитель пояснил сотрудникам ГИБДД, что после ДТП поинтересовался все ли в порядке с ребенком, услышав положительный ответ уехал. Теперь 57-летнему свердловчанину за оставление места ДТП грозит до 15 суток ареста или лишение водительских прав до полутора лет. Ранее URA.RU сообщало, что в Березовском, 13 километров от Екатеринбурга, водитель внедорожника сбил пешехода и уехал. Теперь свердловчанина разыскивают.

В Новоуральске (Свердловская область) 57-летний водитель Hyundai Solaris сбил 10-летнего мальчика и уехал с места ДТП. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД по Новоуральску. «Водитель Hyundai Solaris совершил наезд на 10 -летнего пешехода, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. После наезда водитель покинул место происшествия, но в ходе розыскных мероприятий в течение часа был установлен», — рассказали в пресс-службе ведомства. Авария произошла 16 ноября примерно в 14 часов на улице Автозаводская, 18. Водитель пояснил сотрудникам ГИБДД, что после ДТП поинтересовался все ли в порядке с ребенком, услышав положительный ответ уехал. Теперь 57-летнему свердловчанину за оставление места ДТП грозит до 15 суток ареста или лишение водительских прав до полутора лет. Ранее URA.RU сообщало, что в Березовском, 13 километров от Екатеринбурга, водитель внедорожника сбил пешехода и уехал. Теперь свердловчанина разыскивают.