Свердловчанин на машине сбил 10-летнего мальчика и покинул место ДТП

В Новоуральске (Свердловская область) 57-летний водитель Hyundai Solaris сбил 10-летнего мальчика и уехал с места ДТП. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД по Новоуральску.
«Водитель Hyundai Solaris совершил наезд на 10 -летнего пешехода, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. После наезда водитель покинул место происшествия, но в ходе розыскных мероприятий в течение часа был установлен», — рассказали в пресс-службе ведомства. Авария произошла 16 ноября примерно в 14 часов на улице Автозаводская, 18.
Водитель пояснил сотрудникам ГИБДД, что после ДТП поинтересовался все ли в порядке с ребенком, услышав положительный ответ уехал. Теперь 57-летнему свердловчанину за оставление места ДТП грозит до 15 суток ареста или лишение водительских прав до полутора лет.
Ранее URA.RU сообщало, что в Березовском, 13 километров от Екатеринбурга, водитель внедорожника сбил пешехода и уехал. Теперь свердловчанина разыскивают.
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