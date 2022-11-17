Исследование ВШЭ: реальный размер пенсий россиян сократился

В России на 2,6% снизился реальный размер пенсий за этот год. Об этом сообщает РБК со ссылкой на научного сотрудника центра комплексных исследований социальной политики Института социальной политики НИУ ВШЭ Анну Червякову.
«В январе — сентябре 2022 года реальный размер пенсий россиян снизился на 2,6% относительно того же периода 2021 года», — цитирует РБК Червякову. По ее словам, для поддержания текущего уровня жизни старшему поколению нужно переиндексировать пенсию не ниже уровня инфляции. Помимо этого поможет развитие программ занятости и переобучения, а также повышение качества и доступности медпомощи.
Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что предложенные параметры индексации пенсий не соответствуют реальным темпам инфляции и обрекают старшее поколение на бедность. Согласно проекту бюджета Пенсионного фонда, пенсии в 2024 году увеличатся на 6,8%, тогда как инфляция в этом году может достичь 17,5%, отмечал он.
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В России на 2,6% снизился реальный размер пенсий за этот год. Об этом сообщает РБК со ссылкой на научного сотрудника центра комплексных исследований социальной политики Института социальной политики НИУ ВШЭ Анну Червякову. «В январе — сентябре 2022 года реальный размер пенсий россиян снизился на 2,6% относительно того же периода 2021 года», — цитирует РБК Червякову. По ее словам, для поддержания текущего уровня жизни старшему поколению нужно переиндексировать пенсию не ниже уровня инфляции. Помимо этого поможет развитие программ занятости и переобучения, а также повышение качества и доступности медпомощи. Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что предложенные параметры индексации пенсий не соответствуют реальным темпам инфляции и обрекают старшее поколение на бедность. Согласно проекту бюджета Пенсионного фонда, пенсии в 2024 году увеличатся на 6,8%, тогда как инфляция в этом году может достичь 17,5%, отмечал он.