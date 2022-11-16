На месте Zara Home в пермском ТЦ откроется отдел российского бренда

Магазин откроется в конце декабря-начале января Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В пермском ТРК «Семья» откроется новый магазин одежды российских брендов Elis и Lalis. Об этом сообщили в пресс-службе ТРК.

«Магазин одежды Elis и Lalis разместится на втором этаже первой очереди ТРК, где ранее располагалась Zara Home. Бренды Elis и Lalis принадлежат одному из ведущих российских производителей одежды Elis Fashion Rus», — указано в пресс-релизе.

Магазины этой сети открыты в 100 городах. Одежду отшивают на собственных фабриках. Бренд Elis производит женскую одежду от 42 до 50 размера, а в Lalis от 46 до 56 размера. Магазин ориентировочно откроется в конце декабря — начале января.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми откроется модный магазин одежды из Екатеринбурга. Он расположится в ЖК «Новый центр».