Пациенты жалуются на пермскую больницу. Фото

17 ноября 2022 в 10:08 Размер текста - 17 +

В больнице обещали исправить ситуацию (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пациенты жалуются на состояние постельного белья и дырки в стенах пермской клинической больницы имени Гринберга на улице Автозаводской. Информация об этом появилась в группе «Подслушано Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Больница по улице Автозаводская, 82. Медсестры хамы, постельное белье дали в ужасном состоянии, в стене дырка заложена стекловатой», — говорится в посте. В комментариях некоторые подписчики подтверждают слова автора. «Это вообще не фейк, мы сами лежим сейчас в этой больнице, это реальное состояние палат», — пишет Таня Милова. «А кто сломал стены? А простыни рвутся, т к. используют хлора много и кипятят, долго там тряпицы не живут. А вот что с наволочкой непонятно, издержки наверное, главное, чтобы чистое было», — считает Екатерина Самарина. «Это позор, в больнице такое недопустимо, стену необходимо отремонтировать, а белье, пришедшее в негодность, своевременно менять. Куда руководство больницы смотрит, антисанитария какая-то», — возмущается Светлана Шакирова.



В пресс-службе минздрава Пермского края корреспонденту URA.RU пояснили, что по данному факту в ГКБ имени С. Н. Гринберга проведена проверка уровня комфортности отделений. Взяты объяснения с кастелянши и старшей медсестры по поводу качества постельного белья. По их словам, наперник подушки так может выглядеть после проведенной высокотемпературной бактерицидной обработке, при этом пациенту была выдана чистая и свежая наволочка. Также в больнице добавили, что в силу перегруженности отделения в период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ, больных приходится госпитализировать в палаты, законсервированные для ремонта. В настоящее время решается вопрос о переводе пациентов в другую палату и закрытия упомянутой в посте. Такую подушку выдали пациентам «Подслушано Пермь\vk.com Дыра в стене достаточно большая «Подслушано Пермь\vk.com

Пациенты жалуются на состояние постельного белья и дырки в стенах пермской клинической больницы имени Гринберга на улице Автозаводской. Информация об этом появилась в группе «Подслушано Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Больница по улице Автозаводская, 82. Медсестры хамы, постельное белье дали в ужасном состоянии, в стене дырка заложена стекловатой», — говорится в посте. В комментариях некоторые подписчики подтверждают слова автора. «Это вообще не фейк, мы сами лежим сейчас в этой больнице, это реальное состояние палат», — пишет Таня Милова. «А кто сломал стены? А простыни рвутся, т к. используют хлора много и кипятят, долго там тряпицы не живут. А вот что с наволочкой непонятно, издержки наверное, главное, чтобы чистое было», — считает Екатерина Самарина. «Это позор, в больнице такое недопустимо, стену необходимо отремонтировать, а белье, пришедшее в негодность, своевременно менять. Куда руководство больницы смотрит, антисанитария какая-то», — возмущается Светлана Шакирова. В пресс-службе минздрава Пермского края корреспонденту URA.RU пояснили, что по данному факту в ГКБ имени С. Н. Гринберга проведена проверка уровня комфортности отделений. Взяты объяснения с кастелянши и старшей медсестры по поводу качества постельного белья. По их словам, наперник подушки так может выглядеть после проведенной высокотемпературной бактерицидной обработке, при этом пациенту была выдана чистая и свежая наволочка. Также в больнице добавили, что в силу перегруженности отделения в период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ, больных приходится госпитализировать в палаты, законсервированные для ремонта. В настоящее время решается вопрос о переводе пациентов в другую палату и закрытия упомянутой в посте.