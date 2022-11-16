За три недели дизельное топливо подорожало в Кургане на 3,5% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области на фоне снижения спроса и роста цен на автомобили, третью неделю дорожает дизельное топливо. Об этом сообщается на сайте Свердловскстата.

«По данным на 14 ноября, средняя цена на дизельное топливо выросла на 1,54%. Один литр стоит 56,58 рублей. Это почти на 2 рубля больше, чем в начале месяца (54,69 рублей)», — говорится в статистике. Всего с начала ноября стоимость дизеля увеличилась на 3,5%.

Цена на автомобильный бензин марки АИ-92 и АИ-98 не изменилась. Стоимость одного литра составляет 44,64 и 59,18 рублей соответственно. За неделю АИ-95 подорожал незначительно (0,01%). Бензин стоит 48,38 рублей.

По данным Центробанка, в октябре наблюдался пониженный спрос на легковые автомобили и снижение годового темпа прироста цен. В целом инфляция в прошлом месяце замедлилась на 1,61%.

В условиях сдержанного потребительского спроса продолжилось уменьшение годовых темпов прироста цен на некоторые виды бытовой техники, обувь, одежду и белье. Спрос на легковые автомобили в октябре также оставался пониженным, в том числе по причине ограниченного ассортимента предлагаемых к продаже моделей. Как следствие, уменьшились годовые темпы прироста цен на легковые автомобили.

Ранее URA.RU писало, что, по данным на 7 ноября, дизель подорожал почти на 2%. Стоимость одного литра составляла 56 рублей. В начале октября сообщалось, что в Кургане и Челябинске продается самый дешевый бензин на Урале.