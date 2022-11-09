09 ноября 2022

В Курганской области резко подорожал дизель. Скрин

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Клипарт по теме АЗС. г. Курган, топливо, азс, бензин
Дизельное топливо подорожало до 56 рублей Фото:

Средняя цена дизельного топлива в Курганской области за неделю выросла почти на 2%. По данным на 7 ноября, один литр подорожал до 56 рублей. Об этом сообщается на сайте Свердловскстата.

«Дизельное топливо. Средняя цена за один литр составляет 55,73 рублей. Подорожание: 1,88%», — говорится в статистике. При этом стоимость автомобильного бензина в Курганской области не изменилась. Топливо марки АИ-92 стоит более 46 рублей, АИ-95 — 48 рублей. Цена АИ-98 составляет 59 рублей.

Ранее URA.RU писало, что по данным на 31 октября, в Курганской области дешевел бензин марки АИ-95. При этом стоимость дизельного топлива, наоборот, выросла почти пол процента. Также сообщалось, что в начале октября в Кургане и Челябинске был самый дешевый бензин в УрФО.

Дизельное топливо за неделю подорожало на 1,88%

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Средняя цена дизельного топлива в Курганской области за неделю выросла почти на 2%. По данным на 7 ноября, один литр подорожал до 56 рублей. Об этом сообщается на сайте Свердловскстата. «Дизельное топливо. Средняя цена за один литр составляет 55,73 рублей. Подорожание: 1,88%», — говорится в статистике. При этом стоимость автомобильного бензина в Курганской области не изменилась. Топливо марки АИ-92 стоит более 46 рублей, АИ-95 — 48 рублей. Цена АИ-98 составляет 59 рублей. Ранее URA.RU писало, что по данным на 31 октября, в Курганской области дешевел бензин марки АИ-95. При этом стоимость дизельного топлива, наоборот, выросла почти пол процента. Также сообщалось, что в начале октября в Кургане и Челябинске был самый дешевый бензин в УрФО.
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