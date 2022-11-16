В ЯНАО в результате пожара погибли двое вахтовиков

В поселке Новый Порт (ЯНАО) в результате пожара в жилом балке погибли двое вахтовиков. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по ЯНАО.
«При тушении пожара ночью 17 ноября 2022 года в жилом балке на территории поселка Новый Порт Ямальского района обнаружены тела двоих мужчин», — сообщается в СК. Еще один пострадавший был доставлен в медучреждение.
Отмечается, что следствие устанавливает обстоятельства происшествия. Предварительно сообщается, что погибшие были вахтовиками.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Надыме в результате пожара было обнаружено тело мужчины. Пожар произошел на территории бывшей промышленной базы.
Подпишись на наш telegram-канал и следи за всеми самыми резонансными событиями Ямала: https://t.me/WhiteNightsYanao