В ЯНАО в результате пожара погибли двое вахтовиков

17 ноября 2022 в 10:48 Размер текста - 17 +

В результате пожара погибли двое вахтовиков, один человек пострадал Фото: Таисия Воронцова © URA.RU В поселке Новый Порт (ЯНАО) в результате пожара в жилом балке погибли двое вахтовиков. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по ЯНАО. «При тушении пожара ночью 17 ноября 2022 года в жилом балке на территории поселка Новый Порт Ямальского района обнаружены тела двоих мужчин», — сообщается в СК. Еще один пострадавший был доставлен в медучреждение. Отмечается, что следствие устанавливает обстоятельства происшествия. Предварительно сообщается, что погибшие были вахтовиками. Ранее URA.RU рассказывало, что в Надыме в результате пожара было обнаружено тело мужчины. Пожар произошел на территории бывшей промышленной базы.

В поселке Новый Порт (ЯНАО) в результате пожара в жилом балке погибли двое вахтовиков. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по ЯНАО. «При тушении пожара ночью 17 ноября 2022 года в жилом балке на территории поселка Новый Порт Ямальского района обнаружены тела двоих мужчин», — сообщается в СК. Еще один пострадавший был доставлен в медучреждение. Отмечается, что следствие устанавливает обстоятельства происшествия. Предварительно сообщается, что погибшие были вахтовиками. Ранее URA.RU рассказывало, что в Надыме в результате пожара было обнаружено тело мужчины. Пожар произошел на территории бывшей промышленной базы.