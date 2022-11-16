16 ноября 2022
15 ноября 2022

В ЯНАО в результате пожара погибли двое вахтовиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Обстрел типографии в Донецке. ДНР, пожар
В результате пожара погибли двое вахтовиков, один человек пострадал Фото:

В поселке Новый Порт (ЯНАО) в результате пожара в жилом балке погибли двое вахтовиков. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по ЯНАО.

«При тушении пожара ночью 17 ноября 2022 года в жилом балке на территории поселка Новый Порт Ямальского района обнаружены тела двоих мужчин», — сообщается в СК. Еще один пострадавший был доставлен в медучреждение.

Отмечается, что следствие устанавливает обстоятельства происшествия. Предварительно сообщается, что погибшие были вахтовиками.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Надыме в результате пожара было обнаружено тело мужчины. Пожар произошел на территории бывшей промышленной базы.

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В поселке Новый Порт (ЯНАО) в результате пожара в жилом балке погибли двое вахтовиков. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по ЯНАО. «При тушении пожара ночью 17 ноября 2022 года в жилом балке на территории поселка Новый Порт Ямальского района обнаружены тела двоих мужчин», — сообщается в СК. Еще один пострадавший был доставлен в медучреждение. Отмечается, что следствие устанавливает обстоятельства происшествия. Предварительно сообщается, что погибшие были вахтовиками. Ранее URA.RU рассказывало, что в Надыме в результате пожара было обнаружено тело мужчины. Пожар произошел на территории бывшей промышленной базы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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