Прокуратура в ХМАО наказала коммунальщиков, которые сливали в реку канализацию

В Пойковском муниципальное предприятие «Управление тепловодоснабжения» сбрасывало загрязняющие вещества в протоку Очимкина без разрешения. Природоохранный прокурор ХМАО обязал устранить нарушения. Об этом URA.RU узнало из сообщения на официальном сайте окружной прокуратуры.
«Установлено, что Пойковским муниципальным унитарным предприятием осуществлялась эксплуатация канализационных очистных сооружений с последующим сбросом сточных вод в протоку Очимкина. При этом у предприятия отсутствовали необходимые разрешения на сброс загрязняющих веществ, а также утвержденные в установленном порядке нормативы допустимых сбросов веществ и микроорганизмов», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
По данным природоохранной прокуратуры, указанная деятельность предприятия могла повлечь причинение вреда водным биологическим ресурсам. Природоохранным прокурором направлено исковое заявление в суд, чтобы обязать юридическое лицо устранить нарушения. Иск удовлетворен.
Ранее URA.RU сообщало, что Ханты-Мансийская межрайонная природоохранная прокуратура запретила раскапывать дно реки предприятию АО «Компания МТА». Поскольку она тем самым нарушила законы о рыболовстве, сохранении водных биоресурсов, водное и земельное законодательство.
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