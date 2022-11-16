Челябинка заплатила за уроки «финансовой грамотности» более 800 тысяч рублей

Жительница Кыштыма проинвестировала счет мошенников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мошенники выманили у жительницы Кыштыма (Челябинская область) 819 тысяч рублей под видом обучения финансовой грамотности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона.

Женщине позвонил неизвестный мужчина, обрадовав ее новостью о том, что она выиграла бесплатные уроки по финансовой грамотности. На обучении ей предложили завести счет, который будет приносить хорошую прибыль. Впервые женщина перевела на счет только 50 тысяч рублей.

«Далее «учащейся» сообщали, что для стабильности и безопасности ее виртуального счета необходимы регулярные финансовые вливания. Женщина оформила три кредита и две кредитные карты. Все полученные деньги перевела на счета, которые ей диктовали, — объясняют URA.RU в ведомстве.

Затем мошенники сказали, что ее счет необходимо пополнить, иначе «ученица» лишится всех вложений. Испугавшись, кыштымка перевела все, что у нее было. Когда потерпевшая решила забрать деньги, вывести их со счета уже было невозможно. Вскоре она заметила, что деньги уже кто-то вывел. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Полиция предупреждает, что следует обдуманно и взвешенно принимать решения о перечислении денежных средств.

Ранее челябинец лишился денег, заказав машину из Японии. Мужчина заказал автомобиль через объявление в интернете и наткнулся на мошенников.