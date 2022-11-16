Пермяк выиграл в лотерею более 2 млн рублей

Победитель выиграл 2 255 652 рубля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Пермского края Виктор Шаньгин выиграл в лотерее «Спортлото» более 2,25 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото».

«Последние пять лет Виктор Шаньгин любит участвовать в государственной лотерее «Спортлото «5 из 36». В ходе 56354-го тиража житель Пермского края неожиданно для себя стал миллионером. Мужчина выиграл приз в размере 2 255 652 рубля», — рассказали в «Столото». Ранее компания гослотерей искала победителя, чтобы вручить ему приз.

До пенсии Виктор Шаньгин работал металлургом и столяром, сейчас трудится на мебельной фабрике. На выигрыш пермяк планирует купить новое авто — иномарку серебристого цвета. Счастливый билет пермяку обошелся в 60 рублей.