16 ноября 2022

Пермяк выиграл в лотерею более 2 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Победитель выиграл 2 255 652 рубля Фото:

Житель Пермского края Виктор Шаньгин выиграл в лотерее «Спортлото» более 2,25 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото».

«Последние пять лет Виктор Шаньгин любит участвовать в государственной лотерее «Спортлото «5 из 36». В ходе 56354-го тиража житель Пермского края неожиданно для себя стал миллионером. Мужчина выиграл приз в размере 2 255 652 рубля», — рассказали в «Столото». Ранее компания гослотерей искала победителя, чтобы вручить ему приз.

До пенсии Виктор Шаньгин работал металлургом и столяром, сейчас трудится на мебельной фабрике. На выигрыш пермяк планирует купить новое авто — иномарку серебристого цвета. Счастливый билет пермяку обошелся в 60 рублей.

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Житель Пермского края Виктор Шаньгин выиграл в лотерее «Спортлото» более 2,25 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото». «Последние пять лет Виктор Шаньгин любит участвовать в государственной лотерее «Спортлото «5 из 36». В ходе 56354-го тиража житель Пермского края неожиданно для себя стал миллионером. Мужчина выиграл приз в размере 2 255 652 рубля», — рассказали в «Столото». Ранее компания гослотерей искала победителя, чтобы вручить ему приз. До пенсии Виктор Шаньгин работал металлургом и столяром, сейчас трудится на мебельной фабрике. На выигрыш пермяк планирует купить новое авто — иномарку серебристого цвета. Счастливый билет пермяку обошелся в 60 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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