16 ноября 2022
15 ноября 2022

В ЯНАО закупили оборудование для диагностики эпилепсии у детей

© Служба новостей «URA.RU»
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В Салехарде появился ЭЭГ-мониторинг для диагностики эпилепсии Фото:

В больнице Салехарда (ЯНАО) появился аппарат ночного ЭЭГ-мониторинга для диагностики эпилепсии у детей. Об этом сообщается на сайте правительства ЯНАО.

«Специальное оборудование позволяет проводить диагностику расстройств эпилептического свойства. [А также] оценивать деятельность головного мозга пациентов во время бодрствования и сна», — сообщается в правительстве.

Сообщается, что для детей с особенностями здоровья есть возможность проведения ЭЭГ-видеомониторинга на дому. В Ноябрьске и Новом Уренгое врачи провели уже около 175 процедур. Оборудование в крупные больницы региона закупается по поручению губернатора.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Новоуренгойской больнице появится новый рентгеновский аппарат. Он будет применяться для проведения минимально инвазивных операций.

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В больнице Салехарда (ЯНАО) появился аппарат ночного ЭЭГ-мониторинга для диагностики эпилепсии у детей. Об этом сообщается на сайте правительства ЯНАО. «Специальное оборудование позволяет проводить диагностику расстройств эпилептического свойства. [А также] оценивать деятельность головного мозга пациентов во время бодрствования и сна», — сообщается в правительстве. Сообщается, что для детей с особенностями здоровья есть возможность проведения ЭЭГ-видеомониторинга на дому. В Ноябрьске и Новом Уренгое врачи провели уже около 175 процедур. Оборудование в крупные больницы региона закупается по поручению губернатора. Ранее URA.RU рассказывало, что в Новоуренгойской больнице появится новый рентгеновский аппарат. Он будет применяться для проведения минимально инвазивных операций.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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