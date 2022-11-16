В ЯНАО закупили оборудование для диагностики эпилепсии у детей

В больнице Салехарда (ЯНАО) появился аппарат ночного ЭЭГ-мониторинга для диагностики эпилепсии у детей. Об этом сообщается на сайте правительства ЯНАО.
«Специальное оборудование позволяет проводить диагностику расстройств эпилептического свойства. [А также] оценивать деятельность головного мозга пациентов во время бодрствования и сна», — сообщается в правительстве.
Сообщается, что для детей с особенностями здоровья есть возможность проведения ЭЭГ-видеомониторинга на дому. В Ноябрьске и Новом Уренгое врачи провели уже около 175 процедур. Оборудование в крупные больницы региона закупается по поручению губернатора.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Новоуренгойской больнице появится новый рентгеновский аппарат. Он будет применяться для проведения минимально инвазивных операций.
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