Тюменка является инвалидом 2 группы
Жительница Тюменской области пропала в пятый раз. Пост с информацией о пропаже тюменки появился в социальных сетях.
«Власова Галина Николаевна, 1965 года рождения. 15 ноября вышла из дома и до настоящего времени не вернулась», — написала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сестра пропавшей Валентина. Пропавшая тюменка является инвалидом второй группы.
До этого женщина уже неоднократно пропадала: дважды в 2022 году, один раз в 2021 и один раз в 2019. Всех, кто обладает информацией о местонахождении тюменки просьба обращаться по номеру телефона 89048751436 (сестра Валентина) или обращаться в полицию.
Фотография пропавшей тюменки
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