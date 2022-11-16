Жительница Тюмени пропала в пятый раз. Фото

В Тюменской области пропала женщина, которая нуждается в медицинской помощи

17 ноября 2022 в 14:18 Размер текста - 17 +

Тюменка является инвалидом 2 группы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Тюменской области пропала в пятый раз. Пост с информацией о пропаже тюменки появился в социальных сетях. «Власова Галина Николаевна, 1965 года рождения. 15 ноября вышла из дома и до настоящего времени не вернулась», — написала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сестра пропавшей Валентина. Пропавшая тюменка является инвалидом второй группы. До этого женщина уже неоднократно пропадала: дважды в 2022 году, один раз в 2021 и один раз в 2019. Всех, кто обладает информацией о местонахождении тюменки просьба обращаться по номеру телефона 89048751436 (сестра Валентина) или обращаться в полицию. Фотография пропавшей тюменки Фото: личная страница Валентины Власовой

Жительница Тюменской области пропала в пятый раз. Пост с информацией о пропаже тюменки появился в социальных сетях. «Власова Галина Николаевна, 1965 года рождения. 15 ноября вышла из дома и до настоящего времени не вернулась», — написала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сестра пропавшей Валентина. Пропавшая тюменка является инвалидом второй группы. До этого женщина уже неоднократно пропадала: дважды в 2022 году, один раз в 2021 и один раз в 2019. Всех, кто обладает информацией о местонахождении тюменки просьба обращаться по номеру телефона 89048751436 (сестра Валентина) или обращаться в полицию.