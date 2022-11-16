16 ноября 2022
15 ноября 2022

Жительница Тюмени пропала в пятый раз. Фото

В Тюменской области пропала женщина, которая нуждается в медицинской помощи
© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт тротуаров. Курган, пенсионерка, домофон, бабушка, женщина
Тюменка является инвалидом 2 группы Фото:

Жительница Тюменской области пропала в пятый раз. Пост с информацией о пропаже тюменки появился в социальных сетях.

«Власова Галина Николаевна, 1965 года рождения. 15 ноября вышла из дома и до настоящего времени не вернулась», — написала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сестра пропавшей Валентина. Пропавшая тюменка является инвалидом второй группы.

До этого женщина уже неоднократно пропадала: дважды в 2022 году, один раз в 2021 и один раз в 2019. Всех, кто обладает информацией о местонахождении тюменки просьба обращаться по номеру телефона 89048751436 (сестра Валентина) или обращаться в полицию.

Фотография пропавшей тюменки
Фото:

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Жительница Тюменской области пропала в пятый раз. Пост с информацией о пропаже тюменки появился в социальных сетях. «Власова Галина Николаевна, 1965 года рождения. 15 ноября вышла из дома и до настоящего времени не вернулась», — написала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сестра пропавшей Валентина. Пропавшая тюменка является инвалидом второй группы. До этого женщина уже неоднократно пропадала: дважды в 2022 году, один раз в 2021 и один раз в 2019. Всех, кто обладает информацией о местонахождении тюменки просьба обращаться по номеру телефона 89048751436 (сестра Валентина) или обращаться в полицию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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