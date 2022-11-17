Боррель поблагодарил Токаева, назвавшего ЛДНР квазигосударствами

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Президент Казахстана. Екатеринбург, токаев касым-жомарт
Касым-Жомарт Токаев встретился с Жозепом Боррелем Фото:
новость из сюжета
Признание независимости ДНР и ЛНР

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель поблагодарил президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева за его позицию по территориальной целостности стран. Об этом Боррель сказал на брифинге по итогам встречи с Токаевым.

«Я благодарю Казахстан за вашу сильную приверженность Уставу ООН, особенно по территориальной целостности всех стран. Совместно мы привержены обеспечению безопасности и стабильности в наших регионах», — цитирует Борреля Tengrinews.kz. Лидеры обсуждали ситуацию на Украине.

Россия признала независимость ДНР и ЛНР, затем начала спецоперацию на Украине. В результате СВО Донбасс вошел в состав России. Страны Запада негативно отреагировали. Ранее Токаев заявил, что Казахстан не собирается признавать независимость республик и назвал их квазигосударствами, сообщает Пятый канал. Аналогичное мнение он высказал о Косово, Абхазии, Южной Осетии и Тайваню.

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Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель поблагодарил президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева за его позицию по территориальной целостности стран. Об этом Боррель сказал на брифинге по итогам встречи с Токаевым. «Я благодарю Казахстан за вашу сильную приверженность Уставу ООН, особенно по территориальной целостности всех стран. Совместно мы привержены обеспечению безопасности и стабильности в наших регионах», — цитирует Борреля Tengrinews.kz. Лидеры обсуждали ситуацию на Украине. Россия признала независимость ДНР и ЛНР, затем начала спецоперацию на Украине. В результате СВО Донбасс вошел в состав России. Страны Запада негативно отреагировали. Ранее Токаев заявил, что Казахстан не собирается признавать независимость республик и назвал их квазигосударствами, сообщает Пятый канал. Аналогичное мнение он высказал о Косово, Абхазии, Южной Осетии и Тайваню.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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