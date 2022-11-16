Юрий «Ангел» Гагарин рассказал студентам военного учебного центра при ЮУрГУ про СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Командир батальона «Апостол» в ДНР челябинец Юрий «Ангел» Гагарин 17 ноября провел лекцию для студентов военного учебного центра при Южно-Уральском госуниверситете. По словам корреспондента URA.RU, Гагарин рассказал будущим офицерам про спецоперацию на Украине.

Послушать боевого командира пришли студенты кафедры танковых войск. «Ангел» посоветовал им не верить фейкам, которые штампуют украинские пропагандисты. Он выразил уверенность, что в стенах заведения выращивают грамотных офицеров.

«Хочу вас заверить, что сегодня все воинские соединения держатся на младшем офицерском составе. Основная тяжелая работа приходится именно на офицеров младшего звена. Поэтому ваша кафедра, на которой вы сегодня получаете знания необходима вам. Ваши навыки, полученные по военным специальностям, пригодятся нашей стране», — сказал студентам «Ангел»

Студенты в свободной форме задавали вопросы комбату. Отвечая на один из вопросов про сохранение боевого духа военнослужащих, «Ангел» выразил мысль, что самая главная задача командира — сохранить жизнь солдату. «Солдата не надо жалеть, его надо беречь», — сказал Гагарин.

Встреча проходила в рамках реализации военно-патриотического воспитания и гуманитарной миссии «Единой России». Суть миссии заключается в оказании помощи военнослужащим и жителям освобожденных территорий.

Будущие офицеры-танкисты послушали лекцию «Ангела» про СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Комбат ответил на вопросы студентов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU