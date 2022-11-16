Финансовым аналитикам предлагают в Перми зарплату 130 тысяч рублей

17 ноября 2022 в 13:32 Размер текста - 17 +

А самая низкая зарплата для этой вакансии в Перми — 38 тысяч рублей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Перми самая высокая зарплата финансового аналитика составила 130 тысяч рублей. К там выводам пришли аналитики сервиса по поиску работы SuperJob, изучая предложения от работодателей в ноябре. «Высокий уровень дохода предлагают специалистам с опытом работы финансовым аналитиком от двух лет, знанием стандартов МСФО и РСБУ и опытом построения финансовых моделей и прогнозирования. Конкурентным преимуществом обладают кандидаты с навыками экспертизы инвестиционных проектов. Зарплатный максимум в компаниях Перми достигает 130 тысяч рублей», — указано в исследовании. Самая низкая зарплата для вакансии «финансовый аналитик» указана в размере 38 тысяч рублей. Для этого достаточно иметь соответствующее высшее образование, быть уверенным пользователем «1С», Excel, знать основы бухгалтерского и налогового учета и иметь опыт работы в бухгалтерии или финансовом отделе от одного года. Средняя же зарплата финансовых аналитиков в Перми — 83 тысячи рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми профессиональный переводчик может получать зарплату до 155 тысяч рублей в месяц. Чтобы претендовать на такой высокий доход, кандидат должен владеть минимум тремя языками и иметь опыт от трех лет.

В Перми самая высокая зарплата финансового аналитика составила 130 тысяч рублей. К там выводам пришли аналитики сервиса по поиску работы SuperJob, изучая предложения от работодателей в ноябре. «Высокий уровень дохода предлагают специалистам с опытом работы финансовым аналитиком от двух лет, знанием стандартов МСФО и РСБУ и опытом построения финансовых моделей и прогнозирования. Конкурентным преимуществом обладают кандидаты с навыками экспертизы инвестиционных проектов. Зарплатный максимум в компаниях Перми достигает 130 тысяч рублей», — указано в исследовании. Самая низкая зарплата для вакансии «финансовый аналитик» указана в размере 38 тысяч рублей. Для этого достаточно иметь соответствующее высшее образование, быть уверенным пользователем «1С», Excel, знать основы бухгалтерского и налогового учета и иметь опыт работы в бухгалтерии или финансовом отделе от одного года. Средняя же зарплата финансовых аналитиков в Перми — 83 тысячи рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми профессиональный переводчик может получать зарплату до 155 тысяч рублей в месяц. Чтобы претендовать на такой высокий доход, кандидат должен владеть минимум тремя языками и иметь опыт от трех лет.