Переводчикам в Перми предлагают зарплату до 155 тысяч рублей

Переводчик должен свободно владеть тремя иностранными языками Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Перми профессиональный переводчик может получать зарплату до 155 тысяч рублей в месяц. Чтобы претендовать на такой высокий доход, кандидат должен владеть минимум тремя языками и иметь опыт от трех лет, рассказали URA.RU в компании Superjob.

«Максимальные зарплаты (70-155 тыс. руб.) готовы платить переводчикам с опытом синхронного перевода и работы устным переводчиком от 3 лет. Возможное пожелание: знание третьего иностранного языка на свободном уровне», — рассказали в компании.

Средняя зарплата переводчика в Перми — 60 тыс. рублей. Это ниже, чем средний доход таких специалистов в Москве (100 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (80 тыс. рублей), Екатеринбурге (67 тыс. рублей), Краснодаре, Красноярске и Новосибирске (по 65 тыс. рублей).

На низкий зарплатный диапазон (до 35 тыс. рублей) могут претендовать кандидаты с неполным высшим лингвистическим образованием, знанием одного иностранного языка на свободном уровне и делового этикета. На более высокий доход (до 45 тыс. рублей) могут рассчитывать специалисты с опытом работы от года, а зарплату до 70 тыс. рублей предлагают переводчикам со стажем работы от 2 лет, высшим лингвистическим и знанием двух иностранных языков на свободном уровне.