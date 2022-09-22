Оклад директора «Центра информационных технологий» достигнет 135 200 рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Оклад директора «Центра информационных технологий Тюменской области» Артура Усманова планируют поднять до 135 200 рублей. Проект соответствующего распоряжения размещен на официальном портале правительства региона. Индексация составит 4%, но даже и до нее оклад управленца, отвечающего за работу интернет-ресурсов властей, превышает суммы, которые в Тюменской области получают мэры.

«Проектом распоряжения предлагается увеличить оклад руководителя „Центра информационных технологий Тюменской области“. Индексация — 4%, до 135 200 рублей», — говорится в документе, подготовленном департаментом информатизации региона.

Директором ЦИИТО является Артур Усманов. В задачи его учреждения входит контроль за бесперебойной работой правительственных ресурсов, поддержка электронного документооборота властей, обслуживание оргтехники, и организация трансляций выступлений губернатора и других чиновников. Также повышение окладов ждет заместителей Усманова, и главбуха Центра.

Сейчас оклад директора ЦИИТО составляет 130 000 рублей. Это больше, чем у любого из мэров городов и районов региона, кроме главы Тюмени Руслана Кухарука. Как ранее писало URA.RU, индексацию окладов 1 октября также проведут главам администраций, и руководству «Агентства туризма и продвижения Тюменской области».