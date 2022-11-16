Кириенко передал благодарность от президента РФ челябинскому депутату. Фото

17 ноября 2022 в 14:40 Размер текста - 17 +

Депутат Денис Лапотышкин ездил в ДНР и заявлял, что готов встать на защиту Родины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Двум жителям Челябинска вручили благодарственные письма за подписью президента России Владимира Путина, а на церемонии присутствовал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Награды удостоились депутат гордумы Денис Лапотышкин и руководитель регионального штаба «Молодая Гвардия Единой России» Максим Голощапов. Об этом URA.RU 17 ноября сообщили в пресс-службе регионального МГЕР. «„Молодая Гвардия“ вчера отмечала 17-летие. В честь дня рождения организации Сергей Кириенко и секретарь генсовета „ЕР“ Андрей Турчак отметили самых достойных. От Челябинска благодарственные письма от президента РФ получили депутат гордумы Лапотышкин и руководитель регионального штаба „МГЕР“ Голощапов», — рассказали URA.RU в региональном молодежном крыле «ЕР». Высокие награды южноуральцы получили за помощь Донбассу. Это был основной критерий при награждении: оба челябинца в рамках волонтерского движения МГЕР хорошо отработали свои задачи на освобожденных территориях. Награждения им вручал замначальника управления по внутренней политике администрации президента РФ Тимур Прокопенко, отметили в пресс-службе организации. «В своей речи Кириенко поблагодарил активистов за волонтерский труд и помощь людям на освобожденных территориях ДНР. Он заявил, что активисты МГЕР показали на Донбассе, что они достойны памяти той первой и легендарной „Молодой Гвардии“», — рассказали в МГЕР. Владимир Путин поблагодарил челябинского депутата за активное участие в общественно-политической жизни страны Фото: пресс-служба челябинской МГЕР

Двум жителям Челябинска вручили благодарственные письма за подписью президента России Владимира Путина, а на церемонии присутствовал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Награды удостоились депутат гордумы Денис Лапотышкин и руководитель регионального штаба «Молодая Гвардия Единой России» Максим Голощапов. Об этом URA.RU 17 ноября сообщили в пресс-службе регионального МГЕР. «„Молодая Гвардия“ вчера отмечала 17-летие. В честь дня рождения организации Сергей Кириенко и секретарь генсовета „ЕР“ Андрей Турчак отметили самых достойных. От Челябинска благодарственные письма от президента РФ получили депутат гордумы Лапотышкин и руководитель регионального штаба „МГЕР“ Голощапов», — рассказали URA.RU в региональном молодежном крыле «ЕР». Высокие награды южноуральцы получили за помощь Донбассу. Это был основной критерий при награждении: оба челябинца в рамках волонтерского движения МГЕР хорошо отработали свои задачи на освобожденных территориях. Награждения им вручал замначальника управления по внутренней политике администрации президента РФ Тимур Прокопенко, отметили в пресс-службе организации. «В своей речи Кириенко поблагодарил активистов за волонтерский труд и помощь людям на освобожденных территориях ДНР. Он заявил, что активисты МГЕР показали на Донбассе, что они достойны памяти той первой и легендарной „Молодой Гвардии“», — рассказали в МГЕР.