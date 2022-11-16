Екатеринбуржец просит Бастрыкина спасти его супругу от тюрьмы

17 ноября 2022 в 15:35 Размер текста - 17 +

Екатеринбуржец просит Александра Бастрыкина оказать содействие в разрешение конфликта Фото: Официальный сайт Президента РФ Житель Екатеринбурга Михаил Слепухин просит председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина оказать содействие в разрешение конфликта, который возник, по мнению горожанина, из-за ложного доноса на супругу и привел к возбуждению уголовного дела против нее (документ имеется в распоряжении редакции). Светлана раньше возглавляла центр «Созвездие». А теперь ее обвиняют в превышении должностных полномочий и мошенничестве, женщине грозит срок. Об этом URA.RU рассказал сам Слепухин. В 2017 году Светлана приступила к работе директором МБУ ДО ЦДЮ «Созвездие». На момент вступления в должность ей было озвучено, что она обязана провести ряд антикризисных мероприятий. В результате проведенных проверок были выявлены нарушения в кадровой службе, и, как следствие, пришлось расстаться с некоторыми сотрудниками, которые не готовы были менять своего отношения к работе. По словам Михаила, бывшие работники, затаив обиду, решили мстить, и стали писать кляузы во все инстанции. «Мы просим Александра Бастрыкина вмешаться в ситуацию. Из-за ложного доноса бывших коллег против моей супруги Светланы возбудили уголовное дело. Ей может грозить реальный срок. Жена не признает себя виновной, так как действовала исключительно в интересах службы, не имея ни корыстной, ни иной личной заинтересованности. Все, что происходит сейчас, является местью „обвинителей“ за то, что лишились „теплых мест“», — сказал Слепухин. Основанием начала тотальных проверок деятельности стало обращение председателя региональной общественной организации «Антикоррупционный комитет» в отдел по борьбе с экономическими преступлениями УВД полиции Екатеринбурга. «В заявлении он опирался на анонимное заявление сотрудников центра. Там говорится о том, что Светлана присвоила 395 000 рублей, выделенные на проведение городского праздника в ККТ „Космос“. Но этими деньгами она якобы оплатила ремонт ДЮК „Атлант“ на сумму 286 000 рублей. Доносчики утверждают, что ремонтные работы были выполнены рабочими центра. В итоге получается, что вся сумма украдена, бюджетные деньги присвоены Светой», — посетовал Слепухин. Редакция URA.RU обратилась за комментарием к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. На момент публикации ответа не поступило. Ранее в СМИ писали о том, что против директора «Созвездия» инициировали проверки на предмет действий мошеннического характера.

Житель Екатеринбурга Михаил Слепухин просит председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина оказать содействие в разрешение конфликта, который возник, по мнению горожанина, из-за ложного доноса на супругу и привел к возбуждению уголовного дела против нее (документ имеется в распоряжении редакции). Светлана раньше возглавляла центр «Созвездие». А теперь ее обвиняют в превышении должностных полномочий и мошенничестве, женщине грозит срок. Об этом URA.RU рассказал сам Слепухин. В 2017 году Светлана приступила к работе директором МБУ ДО ЦДЮ «Созвездие». На момент вступления в должность ей было озвучено, что она обязана провести ряд антикризисных мероприятий. В результате проведенных проверок были выявлены нарушения в кадровой службе, и, как следствие, пришлось расстаться с некоторыми сотрудниками, которые не готовы были менять своего отношения к работе. По словам Михаила, бывшие работники, затаив обиду, решили мстить, и стали писать кляузы во все инстанции. «Мы просим Александра Бастрыкина вмешаться в ситуацию. Из-за ложного доноса бывших коллег против моей супруги Светланы возбудили уголовное дело. Ей может грозить реальный срок. Жена не признает себя виновной, так как действовала исключительно в интересах службы, не имея ни корыстной, ни иной личной заинтересованности. Все, что происходит сейчас, является местью „обвинителей“ за то, что лишились „теплых мест“», — сказал Слепухин. Основанием начала тотальных проверок деятельности стало обращение председателя региональной общественной организации «Антикоррупционный комитет» в отдел по борьбе с экономическими преступлениями УВД полиции Екатеринбурга. «В заявлении он опирался на анонимное заявление сотрудников центра. Там говорится о том, что Светлана присвоила 395 000 рублей, выделенные на проведение городского праздника в ККТ „Космос“. Но этими деньгами она якобы оплатила ремонт ДЮК „Атлант“ на сумму 286 000 рублей. Доносчики утверждают, что ремонтные работы были выполнены рабочими центра. В итоге получается, что вся сумма украдена, бюджетные деньги присвоены Светой», — посетовал Слепухин. Редакция URA.RU обратилась за комментарием к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. На момент публикации ответа не поступило. Ранее в СМИ писали о том, что против директора «Созвездия» инициировали проверки на предмет действий мошеннического характера.