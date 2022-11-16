16 ноября 2022

В Челябинске меняется схема движения трамваев

© Служба новостей «URA.RU»
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Ленинградский мост по улице Труда. Челябинск, ленинградский мост, трамвай
Трамвай №5 изменит план движения с 1 декабря Фото:

В Челябинске трамваи №5 и №7 поменяют свой маршрут. Об этом сообщает пресс-служба регионального организатора движения общественного транспорта.

«С 25 ноября трамвай №7 начнет следовать по улице Труда, вместо улицы Карла Маркса. С 1 декабря трамвай №5 будет следовать по улице Карла Маркса, вместо улицы Труда», — уточнили в пресс-службе.

Ранее свой маршрут изменил трамвай №6. С 1 сентября в плане движения трамвая поменялось несколько улиц и время маршрута. Все изменения в транспортную схему вносятся для удобства пассажиров, по их же просьбе, отметили представители перевозчика.

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В Челябинске трамваи №5 и №7 поменяют свой маршрут. Об этом сообщает пресс-служба регионального организатора движения общественного транспорта. «С 25 ноября трамвай №7 начнет следовать по улице Труда, вместо улицы Карла Маркса. С 1 декабря трамвай №5 будет следовать по улице Карла Маркса, вместо улицы Труда», — уточнили в пресс-службе. Ранее свой маршрут изменил трамвай №6. С 1 сентября в плане движения трамвая поменялось несколько улиц и время маршрута. Все изменения в транспортную схему вносятся для удобства пассажиров, по их же просьбе, отметили представители перевозчика.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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