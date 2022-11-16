В Челябинске меняется схема движения трамваев

17 ноября 2022 в 19:28 Размер текста - 17 +

Трамвай №5 изменит план движения с 1 декабря Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске трамваи №5 и №7 поменяют свой маршрут. Об этом сообщает пресс-служба регионального организатора движения общественного транспорта. «С 25 ноября трамвай №7 начнет следовать по улице Труда, вместо улицы Карла Маркса. С 1 декабря трамвай №5 будет следовать по улице Карла Маркса, вместо улицы Труда», — уточнили в пресс-службе. Ранее свой маршрут изменил трамвай №6. С 1 сентября в плане движения трамвая поменялось несколько улиц и время маршрута. Все изменения в транспортную схему вносятся для удобства пассажиров, по их же просьбе, отметили представители перевозчика.

В Челябинске трамваи №5 и №7 поменяют свой маршрут. Об этом сообщает пресс-служба регионального организатора движения общественного транспорта. «С 25 ноября трамвай №7 начнет следовать по улице Труда, вместо улицы Карла Маркса. С 1 декабря трамвай №5 будет следовать по улице Карла Маркса, вместо улицы Труда», — уточнили в пресс-службе. Ранее свой маршрут изменил трамвай №6. С 1 сентября в плане движения трамвая поменялось несколько улиц и время маршрута. Все изменения в транспортную схему вносятся для удобства пассажиров, по их же просьбе, отметили представители перевозчика.