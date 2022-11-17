Задержан сотрудник ЗАЭС, который корректировал удары украинской артиллерии по станции

17 ноября 2022 в 15:22 Размер текста - 17 +

Инженер помогал ВСУ обстреливать Запорожскую АЭС Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские спецслужбы задержали сотрудника Запорожской АЭС. Он подозревается в том, что корректировал огонь украинской артиллерии по станции и сообщал о дислокации российских военных и гражданских лиц. По словам задержанного, работавшего инженером службы физической защиты ЗАЭС, как только российские войска вошли в Энергодар, он сообщил об этом сотруднику украинских спецслужб. Об этом он рассказал в ходе допроса, видео которого имеется в распоряжении РИА Новости. «Спецслужбы поручили мне сообщать о российских силах на территории ЗАЭС, не только о военных, но и о гражданских лицах, о представителях „Росатома“», — сказал задержанный. Также он признался, что корректировал огонь украинской артиллерии по ЗАЭС. Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности в Европе. Российские войска взяли ее под охрану в марте, спустя месяц после начала спецоперации. Несмотря на угрозу ядерной катастрофы в случае разрушения станции, ВСУ продолжают активно обстреливать ее. В начале ноября секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что на Запорожской атомной электростанции предотвращен теракт.

Российские спецслужбы задержали сотрудника Запорожской АЭС. Он подозревается в том, что корректировал огонь украинской артиллерии по станции и сообщал о дислокации российских военных и гражданских лиц. По словам задержанного, работавшего инженером службы физической защиты ЗАЭС, как только российские войска вошли в Энергодар, он сообщил об этом сотруднику украинских спецслужб. Об этом он рассказал в ходе допроса, видео которого имеется в распоряжении РИА Новости. «Спецслужбы поручили мне сообщать о российских силах на территории ЗАЭС, не только о военных, но и о гражданских лицах, о представителях „Росатома“», — сказал задержанный. Также он признался, что корректировал огонь украинской артиллерии по ЗАЭС. Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности в Европе. Российские войска взяли ее под охрану в марте, спустя месяц после начала спецоперации. Несмотря на угрозу ядерной катастрофы в случае разрушения станции, ВСУ продолжают активно обстреливать ее. В начале ноября секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что на Запорожской атомной электростанции предотвращен теракт.