Задержан сотрудник ЗАЭС, который корректировал удары украинской артиллерии по станции

Российские спецслужбы задержали сотрудника Запорожской АЭС. Он подозревается в том, что корректировал огонь украинской артиллерии по станции и сообщал о дислокации российских военных и гражданских лиц.
По словам задержанного, работавшего инженером службы физической защиты ЗАЭС, как только российские войска вошли в Энергодар, он сообщил об этом сотруднику украинских спецслужб. Об этом он рассказал в ходе допроса, видео которого имеется в распоряжении РИА Новости.
«Спецслужбы поручили мне сообщать о российских силах на территории ЗАЭС, не только о военных, но и о гражданских лицах, о представителях „Росатома“», — сказал задержанный. Также он признался, что корректировал огонь украинской артиллерии по ЗАЭС.
Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности в Европе. Российские войска взяли ее под охрану в марте, спустя месяц после начала спецоперации. Несмотря на угрозу ядерной катастрофы в случае разрушения станции, ВСУ продолжают активно обстреливать ее. В начале ноября секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что на Запорожской атомной электростанции предотвращен теракт.
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Российские спецслужбы задержали сотрудника Запорожской АЭС. Он подозревается в том, что корректировал огонь украинской артиллерии по станции и сообщал о дислокации российских военных и гражданских лиц. По словам задержанного, работавшего инженером службы физической защиты ЗАЭС, как только российские войска вошли в Энергодар, он сообщил об этом сотруднику украинских спецслужб. Об этом он рассказал в ходе допроса, видео которого имеется в распоряжении РИА Новости. «Спецслужбы поручили мне сообщать о российских силах на территории ЗАЭС, не только о военных, но и о гражданских лицах, о представителях „Росатома“», — сказал задержанный. Также он признался, что корректировал огонь украинской артиллерии по ЗАЭС. Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности в Европе. Российские войска взяли ее под охрану в марте, спустя месяц после начала спецоперации. Несмотря на угрозу ядерной катастрофы в случае разрушения станции, ВСУ продолжают активно обстреливать ее. В начале ноября секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что на Запорожской атомной электростанции предотвращен теракт.