Задержан сотрудник ЗАЭС, который корректировал удары украинской артиллерии по станции

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Обстрел Энергодара (29/08) и ЗАЭС. Энергодар, АЭС, заэс, магатэ, энергодар
Инженер помогал ВСУ обстреливать Запорожскую АЭС Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские спецслужбы задержали сотрудника Запорожской АЭС. Он подозревается в том, что корректировал огонь украинской артиллерии по станции и сообщал о дислокации российских военных и гражданских лиц.

По словам задержанного, работавшего инженером службы физической защиты ЗАЭС, как только российские войска вошли в Энергодар, он сообщил об этом сотруднику украинских спецслужб. Об этом он рассказал в ходе допроса, видео которого имеется в распоряжении РИА Новости.

«Спецслужбы поручили мне сообщать о российских силах на территории ЗАЭС, не только о военных, но и о гражданских лицах, о представителях „Росатома“», — сказал задержанный. Также он признался, что корректировал огонь украинской артиллерии по ЗАЭС.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности в Европе. Российские войска взяли ее под охрану в марте, спустя месяц после начала спецоперации. Несмотря на угрозу ядерной катастрофы в случае разрушения станции, ВСУ продолжают активно обстреливать ее. В начале ноября секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что на Запорожской атомной электростанции предотвращен теракт.

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Российские спецслужбы задержали сотрудника Запорожской АЭС. Он подозревается в том, что корректировал огонь украинской артиллерии по станции и сообщал о дислокации российских военных и гражданских лиц. По словам задержанного, работавшего инженером службы физической защиты ЗАЭС, как только российские войска вошли в Энергодар, он сообщил об этом сотруднику украинских спецслужб. Об этом он рассказал в ходе допроса, видео которого имеется в распоряжении РИА Новости. «Спецслужбы поручили мне сообщать о российских силах на территории ЗАЭС, не только о военных, но и о гражданских лицах, о представителях „Росатома“», — сказал задержанный. Также он признался, что корректировал огонь украинской артиллерии по ЗАЭС. Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности в Европе. Российские войска взяли ее под охрану в марте, спустя месяц после начала спецоперации. Несмотря на угрозу ядерной катастрофы в случае разрушения станции, ВСУ продолжают активно обстреливать ее. В начале ноября секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что на Запорожской атомной электростанции предотвращен теракт.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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