Патрушев: Россия предотвратила теракт на Запорожской АЭС

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
МАГАТЭ на ЗАЭС. Энергодар, заэс, магатэ, запорожская атомная электростанция, автомобили оон
НА ЗАЭС была зафиксирована попытка теракта, который вовремя предотвратили Фото:

На Запорожской атомной электростанции предотвращен теракт. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«На Запорожской АЭС предотвращен теракт», — уточнил он. Его слова приводит РИА Новости. Также секретарь отметил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстрелы атомной станции. Он подчеркивает, что визит МАГАТЭ ничего не дал.

Теракт предотвратила Росгвардия и спецслужбы РФ. Об этом сообщает «Пятый канал». Ранее Патрушев высказался о секретном сообщении Лиз Трасс, обличающим Британию. Он уверен в причастности Трасс к взрывам «Северных потоков».

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

На Запорожской атомной электростанции предотвращен теракт. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. «На Запорожской АЭС предотвращен теракт», — уточнил он. Его слова приводит РИА Новости. Также секретарь отметил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстрелы атомной станции. Он подчеркивает, что визит МАГАТЭ ничего не дал. Теракт предотвратила Росгвардия и спецслужбы РФ. Об этом сообщает «Пятый канал». Ранее Патрушев высказался о секретном сообщении Лиз Трасс, обличающим Британию. Он уверен в причастности Трасс к взрывам «Северных потоков».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...