НА ЗАЭС была зафиксирована попытка теракта, который вовремя предотвратили
На Запорожской атомной электростанции предотвращен теракт. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
«На Запорожской АЭС предотвращен теракт», — уточнил он. Его слова приводит РИА Новости. Также секретарь отметил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстрелы атомной станции. Он подчеркивает, что визит МАГАТЭ ничего не дал.
Теракт предотвратила Росгвардия и спецслужбы РФ. Об этом сообщает «Пятый канал». Ранее Патрушев высказался о секретном сообщении Лиз Трасс, обличающим Британию. Он уверен в причастности Трасс к взрывам «Северных потоков».
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