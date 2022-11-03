Патрушев: Россия предотвратила теракт на Запорожской АЭС

03 ноября 2022 в 11:26 Размер текста - 17 +

НА ЗАЭС была зафиксирована попытка теракта, который вовремя предотвратили Фото: Таисия Воронцова © URA.RU На Запорожской атомной электростанции предотвращен теракт. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. «На Запорожской АЭС предотвращен теракт», — уточнил он. Его слова приводит РИА Новости. Также секретарь отметил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстрелы атомной станции. Он подчеркивает, что визит МАГАТЭ ничего не дал. Теракт предотвратила Росгвардия и спецслужбы РФ. Об этом сообщает «Пятый канал». Ранее Патрушев высказался о секретном сообщении Лиз Трасс, обличающим Британию. Он уверен в причастности Трасс к взрывам «Северных потоков».

На Запорожской атомной электростанции предотвращен теракт. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. «На Запорожской АЭС предотвращен теракт», — уточнил он. Его слова приводит РИА Новости. Также секретарь отметил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстрелы атомной станции. Он подчеркивает, что визит МАГАТЭ ничего не дал. Теракт предотвратила Росгвардия и спецслужбы РФ. Об этом сообщает «Пятый канал». Ранее Патрушев высказался о секретном сообщении Лиз Трасс, обличающим Британию. Он уверен в причастности Трасс к взрывам «Северных потоков».