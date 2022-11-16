Челябинские предприятия стали загрязнять воздух на 39% меньше

17 ноября 2022 в 15:32 Размер текста - 17 +

Александр Козлов выступил с докладом об экологии в Госдуме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Предприятия Челябинской области с 2017 года на 39% сократили выбросы в атмосферу загрязняющих веществ. Как вице-губернатор Александр Козлов сообщил 17 ноября на слушаниях в Госдуме РФ, компании взяли на себя повышенные обязательства. «В Челябинске общий объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу снизился на 39%: с более 210 тысяч тонн в 2017 году до 126,8 тысяч тонн в 2021 году. В Магнитогорске сокращение составило 8,7 тысяч тонн: с более 230 тысяч до 221,3 тысяч тонн за тот же период», — рассказал Козлов участникам слушаний о реализации проекта «Чистый воздух». По данным Козлова, в федеральный проект «Чистый воздух» в 2018 году вошло два крупных промышленных города нашего региона: Челябинск и Магнитогорск. Компании подписали четырехсторонние и двухсторонние соглашения. Согласно федеральным показателям, до 2026 года должны сократиться выбросы на 20%. Но фактически участники проекта готовы снизить их на 45% в Челябинске и на 25% в Магнитогорске. Объем корпоративных инвестиций составил 47 млрд рублей, из которых 45 млрд освоено. На ММК реализовали крупнейший проект стоимостью более 5 млрд рублей по строительству аглофабрики № 5. Также Козлов отметил усилия компаний ПАО «Фортум» и ООО «Промрекультивация». Ключевым годом реализации программы Козлов назвал 2024 год. Экологические вопросы названы одним из приоритетов губернатора области Алексея Текслера.

Предприятия Челябинской области с 2017 года на 39% сократили выбросы в атмосферу загрязняющих веществ. Как вице-губернатор Александр Козлов сообщил 17 ноября на слушаниях в Госдуме РФ, компании взяли на себя повышенные обязательства. «В Челябинске общий объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу снизился на 39%: с более 210 тысяч тонн в 2017 году до 126,8 тысяч тонн в 2021 году. В Магнитогорске сокращение составило 8,7 тысяч тонн: с более 230 тысяч до 221,3 тысяч тонн за тот же период», — рассказал Козлов участникам слушаний о реализации проекта «Чистый воздух». По данным Козлова, в федеральный проект «Чистый воздух» в 2018 году вошло два крупных промышленных города нашего региона: Челябинск и Магнитогорск. Компании подписали четырехсторонние и двухсторонние соглашения. Согласно федеральным показателям, до 2026 года должны сократиться выбросы на 20%. Но фактически участники проекта готовы снизить их на 45% в Челябинске и на 25% в Магнитогорске. Объем корпоративных инвестиций составил 47 млрд рублей, из которых 45 млрд освоено. На ММК реализовали крупнейший проект стоимостью более 5 млрд рублей по строительству аглофабрики № 5. Также Козлов отметил усилия компаний ПАО «Фортум» и ООО «Промрекультивация». Ключевым годом реализации программы Козлов назвал 2024 год. Экологические вопросы названы одним из приоритетов губернатора области Алексея Текслера.