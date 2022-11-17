У перевозчиков Кургана из-за транспортной реформы сократятся доходы

18 ноября 2022 в 10:06 Размер текста - 17 +

На новых маршрутах в Кургане наружную рекламу можно будет размещать только на заднем окне Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане В Кургане у компаний, которые будут обслуживать новые автобусные маршруты, в два раза сократятся доходы, получаемые от размещения рекламы. Об этом URA.RU сообщил председатель Союза транспортных организаций Курганской области Игорь Кимаковский. «Доход от рекламы, как минимум, сократится в два раза», — объяснил Кимаковский. Это, по его словам, связано с тем, что на автобусах новых маршрутов рекламу можно будет размещать только на заднем окне. При этом перевозчики не считают, что уменьшение рекламных площадей критически отразится на них. «Это не тот вид дохода, который определяет нашу рентабельность. Это незначительная часть нашего дохода. Скорее это ударит по рекламным агентствам, которые специализировались на автобусах, и на стоимости размещения», — рассказала URA.RU генеральный директор компании «Транссервис» Наталья Кутепова. Ранее мэрия Кургана утвердила единые требования к визуальному оформлению автобусов и формы одежды экипажа. Они будут распространяться на 40 новых маршрутов, которые запустят в городе с 2023 года. Планируется, что они постепенно заменят 51 старый маршрут.

В Кургане у компаний, которые будут обслуживать новые автобусные маршруты, в два раза сократятся доходы, получаемые от размещения рекламы. Об этом URA.RU сообщил председатель Союза транспортных организаций Курганской области Игорь Кимаковский. «Доход от рекламы, как минимум, сократится в два раза», — объяснил Кимаковский. Это, по его словам, связано с тем, что на автобусах новых маршрутов рекламу можно будет размещать только на заднем окне. При этом перевозчики не считают, что уменьшение рекламных площадей критически отразится на них. «Это не тот вид дохода, который определяет нашу рентабельность. Это незначительная часть нашего дохода. Скорее это ударит по рекламным агентствам, которые специализировались на автобусах, и на стоимости размещения», — рассказала URA.RU генеральный директор компании «Транссервис» Наталья Кутепова. Ранее мэрия Кургана утвердила единые требования к визуальному оформлению автобусов и формы одежды экипажа. Они будут распространяться на 40 новых маршрутов, которые запустят в городе с 2023 года. Планируется, что они постепенно заменят 51 старый маршрут.