В Курганской области обсуждают уход из больниц главврача-военного

18 ноября 2022 в 07:46 Размер текста - 17 +

В Курганской области заговорили об уходе главврача с военным прошлым Фото: Анна Майорова © URA.RU Курганцы обсуждают уход военного врача Игоря Радионова с постов исполняющего обязанности главного врача в Половинской и Кетовской центральных районных больницах (ЦРБ). Об этом URA.RU сообщили сразу несколько источников. «Радионов увольняется, говорят, что дорабатывает в больницах последние дни перед уходом. Вероятно, это может быть связано с увеличением нагрузки — ему приходится управлять двумя ЦРБ. Причем в Половинской накануне при первых морозах из строя вышел котел. При этом Радионов был назначен в апреле, то есть время приготовить больницу к зиме было» — говорит инсайдер, близкий к сфере здравоохранения. По словам другого источника, предположительный уход не связан с увеличением нагрузки. «Учитывая его военное прошлое, его навыки и опыт могут пригодиться сейчас в другом месте», — сообщает инсайдер. Информацию об увольнении также рассказал один из читателей URA.RU, проживающий в данном округе. В разговоре с URA.RU Радионов от комментариев отказался и попросил направить запрос в департамент здравоохранения. Редакция направила вопросы по данной теме в департамент, на момент публикации ответ не поступил. По данным Кетовской ЦРБ, Радионов родился в семье военного, служил в армии. Он окончил военно-медицинскую академию им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге (специалитет и интернатура по терапии). После окончания академии служил в Вооруженных Силах РФ в качестве начальника медслужбы авиационного отряда. Радионов также является кандидатом медицинских наук и мастером делового администрирования (МВА Санкт-Петербургского международного института менеджмента). До этого URA.RU писало, что накануне в Половинской ЦРБ перестал работать отопительный котел, в районах области в эти дни температура воздуха днем достигает -23 градусов. По данным областного департамента здравоохранения, из строя вышел резервный котел, основной продолжает работать как обычно, поддерживая необходимую температуру в здании. Также известно, что 10 ноября из Щучанской ЦРБ уволилась и. о. главврача Гульфия Соколова. Сейчас ее заменяет замглавного врача по лечебной части Алексей Порватов. Причины ухода пока неизвестны.

Курганцы обсуждают уход военного врача Игоря Радионова с постов исполняющего обязанности главного врача в Половинской и Кетовской центральных районных больницах (ЦРБ). Об этом URA.RU сообщили сразу несколько источников. «Радионов увольняется, говорят, что дорабатывает в больницах последние дни перед уходом. Вероятно, это может быть связано с увеличением нагрузки — ему приходится управлять двумя ЦРБ. Причем в Половинской накануне при первых морозах из строя вышел котел. При этом Радионов был назначен в апреле, то есть время приготовить больницу к зиме было» — говорит инсайдер, близкий к сфере здравоохранения. По словам другого источника, предположительный уход не связан с увеличением нагрузки. «Учитывая его военное прошлое, его навыки и опыт могут пригодиться сейчас в другом месте», — сообщает инсайдер. Информацию об увольнении также рассказал один из читателей URA.RU, проживающий в данном округе. В разговоре с URA.RU Радионов от комментариев отказался и попросил направить запрос в департамент здравоохранения. Редакция направила вопросы по данной теме в департамент, на момент публикации ответ не поступил. По данным Кетовской ЦРБ, Радионов родился в семье военного, служил в армии. Он окончил военно-медицинскую академию им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге (специалитет и интернатура по терапии). После окончания академии служил в Вооруженных Силах РФ в качестве начальника медслужбы авиационного отряда. Радионов также является кандидатом медицинских наук и мастером делового администрирования (МВА Санкт-Петербургского международного института менеджмента). До этого URA.RU писало, что накануне в Половинской ЦРБ перестал работать отопительный котел, в районах области в эти дни температура воздуха днем достигает -23 градусов. По данным областного департамента здравоохранения, из строя вышел резервный котел, основной продолжает работать как обычно, поддерживая необходимую температуру в здании. Также известно, что 10 ноября из Щучанской ЦРБ уволилась и. о. главврача Гульфия Соколова. Сейчас ее заменяет замглавного врача по лечебной части Алексей Порватов. Причины ухода пока неизвестны.