Прокуратура устроила проверку из-за скандального ЖК в Ханты-Мансийске

17 ноября 2022 в 18:28 Размер текста - 17 +

После обращения ОНФ по ЖК ситуация может разрешиться Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Прокуратура устроила проверку из-за жилого комплекса «Югорская звезда» в Ханты-Мансийске. В ведомство обратились представители Общероссийского народного фронта, которые считают, что детские и спортивные площадки рядом с новостройками являются обветшавшими и представляют опасность. Об этом региональный штаб ОНФ сообщил в своем telegram-канале. «Налицо мошенничество: люди купили квартиры, в стоимость которых вошло и предполагаемое благоустройство, три года бьются, чтобы земля перешла в собственность домов и УК могли обслуживать площадки. Город, вместо того чтобы защитить права жителей, покрывают преступления застройщиков. Мы направили обращение в прокуратуру Югры с просьбой провести проверку», — отметил член регионального штаба Общероссийского народного фронта Александр Тарасенко.



В прокуратуре ХМАО агентству сообщили, что провели проверку и вынесли заключение. «Установлено, что земельный участок и площадка являются общим имуществом жильцов дома 102 по улице Строителей. В связи с чем, согласно законодательству, собственники жилых помещений самостоятельно принимают решение относительно судьбы находящихся в общей собственности объектов благоустройства. На текущий момент собственниками не принято решение ни о ремонте, ни о сносе площадки. Оснований для возложения обязанности по ремонту или сносу площадки на органы местного самоуправления не имеется», — прокомментировали журналисту URA.RU в надзорном ведомстве. Тем временем в администрации Ханты-Мансийска заверили, что ситуация с детскими площадками должна разрешится. «Достигнута договоренность о том, чтобы привести эту площадку в нормативное состояние и потом ее передадут для эксплуатации управляющей организации», — сказали корреспонденту URA.RU в администрации Ханты-Мансийска.



Ранее URA.RU сообщало, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин проконтролирует ход проверки по вопросу расселения аварийного дома в Югорске (ХМАО). Он поставил процессуальную проверку на контроль в центральном аппарате ведомства. Речь идет о бездействии органов местного самоуправления.

Прокуратура устроила проверку из-за жилого комплекса «Югорская звезда» в Ханты-Мансийске. В ведомство обратились представители Общероссийского народного фронта, которые считают, что детские и спортивные площадки рядом с новостройками являются обветшавшими и представляют опасность. Об этом региональный штаб ОНФ сообщил в своем telegram-канале. «Налицо мошенничество: люди купили квартиры, в стоимость которых вошло и предполагаемое благоустройство, три года бьются, чтобы земля перешла в собственность домов и УК могли обслуживать площадки. Город, вместо того чтобы защитить права жителей, покрывают преступления застройщиков. Мы направили обращение в прокуратуру Югры с просьбой провести проверку», — отметил член регионального штаба Общероссийского народного фронта Александр Тарасенко. В прокуратуре ХМАО агентству сообщили, что провели проверку и вынесли заключение. «Установлено, что земельный участок и площадка являются общим имуществом жильцов дома 102 по улице Строителей. В связи с чем, согласно законодательству, собственники жилых помещений самостоятельно принимают решение относительно судьбы находящихся в общей собственности объектов благоустройства. На текущий момент собственниками не принято решение ни о ремонте, ни о сносе площадки. Оснований для возложения обязанности по ремонту или сносу площадки на органы местного самоуправления не имеется», — прокомментировали журналисту URA.RU в надзорном ведомстве. Тем временем в администрации Ханты-Мансийска заверили, что ситуация с детскими площадками должна разрешится. «Достигнута договоренность о том, чтобы привести эту площадку в нормативное состояние и потом ее передадут для эксплуатации управляющей организации», — сказали корреспонденту URA.RU в администрации Ханты-Мансийска. Ранее URA.RU сообщало, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин проконтролирует ход проверки по вопросу расселения аварийного дома в Югорске (ХМАО). Он поставил процессуальную проверку на контроль в центральном аппарате ведомства. Речь идет о бездействии органов местного самоуправления.