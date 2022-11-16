16 ноября 2022

Бастрыкин вмешался в вопрос с аварийным домом в ХМАО

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Торжественная церемония празднования Дня ВМФ на Сенатской площади. Санкт-Петербург, бастрыкин александр
Глава СК РФ (в центре) проконтролирует расселение дома в ХМАО Фото:

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин проконтролирует ход проверки по вопросу расселения аварийного дома в Югорске (ХМАО). Об этом сообщает информационный центр СК России.

«Александр Бастрыкин поставил процессуальную проверку на контроль в центральном аппарате ведомства. Речь идет о бездействии органов местного самоуправления по обращениям жителей аварийного дома. Дом, заселенный пенсионерами старше 70 лет и инвалидами, признан аварийным в 2019 году, однако до настоящего времени не расселен», — уточнили в пресс-службе СКР.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил главе ведомства в ХМАО Михаилу Мокшину доложить о ходе расследования происшествия в бассейне Нижневартовска. Во время тренировки ребенок чуть не утонул в бассейне СОК «Олимпия». В настоящее время мальчик находится в реанимации.

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин проконтролирует ход проверки по вопросу расселения аварийного дома в Югорске (ХМАО). Об этом сообщает информационный центр СК России. «Александр Бастрыкин поставил процессуальную проверку на контроль в центральном аппарате ведомства. Речь идет о бездействии органов местного самоуправления по обращениям жителей аварийного дома. Дом, заселенный пенсионерами старше 70 лет и инвалидами, признан аварийным в 2019 году, однако до настоящего времени не расселен», — уточнили в пресс-службе СКР. Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил главе ведомства в ХМАО Михаилу Мокшину доложить о ходе расследования происшествия в бассейне Нижневартовска. Во время тренировки ребенок чуть не утонул в бассейне СОК «Олимпия». В настоящее время мальчик находится в реанимации.
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