Бастрыкин вмешался в вопрос с аварийным домом в ХМАО

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин проконтролирует ход проверки по вопросу расселения аварийного дома в Югорске (ХМАО). Об этом сообщает информационный центр СК России.
«Александр Бастрыкин поставил процессуальную проверку на контроль в центральном аппарате ведомства. Речь идет о бездействии органов местного самоуправления по обращениям жителей аварийного дома. Дом, заселенный пенсионерами старше 70 лет и инвалидами, признан аварийным в 2019 году, однако до настоящего времени не расселен», — уточнили в пресс-службе СКР.
Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил главе ведомства в ХМАО Михаилу Мокшину доложить о ходе расследования происшествия в бассейне Нижневартовска. Во время тренировки ребенок чуть не утонул в бассейне СОК «Олимпия». В настоящее время мальчик находится в реанимации.
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