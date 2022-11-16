Директор спортшколы в ЯНАО раскрыл подробности инцидента, который стал причиной уголовного дела

Директор спортшколы в ЯНАО считает инцидент, который привел к уголовному делу — несчастным случаем

Тренер не снимает с себя ответственности за инцидент на скалодроме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Причиной падение ребенка на скалодроме в Муравленко (ЯНАО), в результате которого он получил травму позвоночника, стал несчастный случай. Об этом URA.RU рассказал руководитель спортивного комплекса «Муравленко» Александр Иваницкий.

«Это был несчастный случай. Тренер отвлекся, а на страховочной системе был помощник тренера из числа учеников, который не успел вовремя среагировать на ситуацию», — объяснил произошедшее руководитель спорткомплекса.

Он отметил, что тренер не снимает с себя ответственности за инцидент на скалодроме и находится на связи с семьей воспитанника, а также навещал пострадавшего в больнице. По словам директора, ребенок с трещинами в позвоночнике переведен из больницы на домашнее лечение.

Он сообщил, что инструктор скалодрома стоял у истоков открытия секции в 2019 году и был опытным тренером. При этом, директор спортшколы не стал комментировать возбуждения следственным управлением уголовного дела в отношении тренера.

Ранее стало известно, что по результатам доследственной проверки следственное управление возбудило уголовное дело в отношении тренера. Мужчина подозревается в совершении преступления по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее URA.RU сообщало, что в Тазовской школе-интернат погиб ребенок. Следственным отделом по Тазовскому району следственного управления СК РФ по ЯНАО проводится процессуальная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.