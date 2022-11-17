Курганских сотрудников Росгвардии уволили за невыполнение приказов в ходе СВО

18 ноября 2022 в 10:11 Размер текста - 17 +

Сотрудники курганского ОМОН обратились в суд из-за увольнения из Росгвардии после СВО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ряд бойцов спецотряда «СКИФ» курганского управления Росгвардии в апреле текущего года отказались выполнять приказы руководства, будучи в командировке на территории Украины. По возвращению в Курган они были уволены после проведения служебной проверки. Уволенные сотрудники обратились в суд, пытаясь оспорить решение руководства. Информация появилась на сайте областного суда. «05.05.2022 группа сотрудников ОМОН „Скиф“ Управления Росгвардии по Курганской области, в том числе, П. и К. вернулись в пункт постоянной дислокации в г. Курган. По результатам служебной проверки начальник ИТО ОМОН „Скиф“ Управление Росгвардии по Курганской области пришел к выводу, что П. и К. в результате отказа от выполнения служебно-боевых задач в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины не выполнили распоряжение начальника штаба», — говорится в материалах судебного решения. С бойцами расторгли контракт, хотя они просили уволить их по собственному желанию. Согласно материалам дела, ряд сотрудников ОМОН, находясь на Украине, в конце апреля текущего года написали заявление на увольнение. По возвращении из зоны СВО в Курган сотрудников уволили из рядов Росгвардии. Они посчитали решение незаконным, полагая, что «служебная проверка проведена неполно и не всесторонне, а факты, изложенные в <…> объяснении сотрудника, проводившего проверку, не проверены». Кроме этого, руководители не разъяснили бойцам, что увольнение во время командировки невозможно. В Курганском областном суде рассмотрели апелляцию, «оснований для признания заключения служебной проверки и приказа об увольнении в отношении истцов незаконными, судебной коллегией не установлено». Суд решил, что руководитель курганского управления Росгвардии воспользовался своим правом на выбор конкретной дисциплинарной меры в отношении сотрудников после проверки. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники курганского ОМОН и СОБР за полгода провели более 180 операций. В ходе реагирования сотрудниками были задержаны 60 человек, подозреваемых в преступлениях.

Ряд бойцов спецотряда «СКИФ» курганского управления Росгвардии в апреле текущего года отказались выполнять приказы руководства, будучи в командировке на территории Украины. По возвращению в Курган они были уволены после проведения служебной проверки. Уволенные сотрудники обратились в суд, пытаясь оспорить решение руководства. Информация появилась на сайте областного суда. «05.05.2022 группа сотрудников ОМОН „Скиф“ Управления Росгвардии по Курганской области, в том числе, П. и К. вернулись в пункт постоянной дислокации в г. Курган. По результатам служебной проверки начальник ИТО ОМОН „Скиф“ Управление Росгвардии по Курганской области пришел к выводу, что П. и К. в результате отказа от выполнения служебно-боевых задач в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины не выполнили распоряжение начальника штаба», — говорится в материалах судебного решения. С бойцами расторгли контракт, хотя они просили уволить их по собственному желанию. Согласно материалам дела, ряд сотрудников ОМОН, находясь на Украине, в конце апреля текущего года написали заявление на увольнение. По возвращении из зоны СВО в Курган сотрудников уволили из рядов Росгвардии. Они посчитали решение незаконным, полагая, что «служебная проверка проведена неполно и не всесторонне, а факты, изложенные в <…> объяснении сотрудника, проводившего проверку, не проверены». Кроме этого, руководители не разъяснили бойцам, что увольнение во время командировки невозможно. В Курганском областном суде рассмотрели апелляцию, «оснований для признания заключения служебной проверки и приказа об увольнении в отношении истцов незаконными, судебной коллегией не установлено». Суд решил, что руководитель курганского управления Росгвардии воспользовался своим правом на выбор конкретной дисциплинарной меры в отношении сотрудников после проверки. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники курганского ОМОН и СОБР за полгода провели более 180 операций. В ходе реагирования сотрудниками были задержаны 60 человек, подозреваемых в преступлениях.