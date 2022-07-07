Курганские ОМОН и СОБР участвовали в 180 спецоперациях за полгода

08 июля 2022 в 17:23 Размер текста - 17 +

За полгода курганские ОМОН и СОБР провели более 180 спецопераций Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники спецподразделений Росгвардии совместно со специальным отрядом быстрого реагирования (СОБР) провели в Кургане более 180 спецопераций за шесть месяцев 2022 года. Об этом говорится на сайте управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Курганской области. «Личный состав ОМОН „Скиф“ и СОБР принял участие более чем в 180 спецоперациях, в ходе которых задержано около 60 подозреваемых в совершении преступлений, изъято 10 единиц огнестрельного оружия и более 440 единиц боеприпасов различного калибра», — озвучил итоги первого полугодия начальник штаба территориального управления Росгвардии полковник Егор Фомин. В том числе за это полугодие сотрудники вневедомственной охраны Зауралья раскрыли более 170 преступлений. Группы задержания за этот же период пресекли более 6 тысяч административных правонарушений, а также передали полиции свыше 60 лиц, которые находились в розыске. Также за шесть месяцев на территории Курганской области проведено около 22 тысяч проверок владельцев гражданского оружия, из оборота изъято 570 единиц оружия. Добровольно курганцы сдали 370 единиц оружия. Ранее URA.RU сообщало, что курганский ОМОН провел 19 обысков у обнальщиков маткапитала. Всего задержаны пятеро подозреваемых в махинациях с материнским капиталом на сумму в 250 млн рублей. Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

Сотрудники спецподразделений Росгвардии совместно со специальным отрядом быстрого реагирования (СОБР) провели в Кургане более 180 спецопераций за шесть месяцев 2022 года. Об этом говорится на сайте управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Курганской области. «Личный состав ОМОН „Скиф“ и СОБР принял участие более чем в 180 спецоперациях, в ходе которых задержано около 60 подозреваемых в совершении преступлений, изъято 10 единиц огнестрельного оружия и более 440 единиц боеприпасов различного калибра», — озвучил итоги первого полугодия начальник штаба территориального управления Росгвардии полковник Егор Фомин. В том числе за это полугодие сотрудники вневедомственной охраны Зауралья раскрыли более 170 преступлений. Группы задержания за этот же период пресекли более 6 тысяч административных правонарушений, а также передали полиции свыше 60 лиц, которые находились в розыске. Также за шесть месяцев на территории Курганской области проведено около 22 тысяч проверок владельцев гражданского оружия, из оборота изъято 570 единиц оружия. Добровольно курганцы сдали 370 единиц оружия. Ранее URA.RU сообщало, что курганский ОМОН провел 19 обысков у обнальщиков маткапитала. Всего задержаны пятеро подозреваемых в махинациях с материнским капиталом на сумму в 250 млн рублей.