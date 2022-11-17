Боец ЧВК «Вагнер» из бывших заключенных рассказал об отношении солдат

Боец ЧВК: у военных РФ нет предвзятого отношения к членам «Вагнера»

17 ноября 2022 в 17:14 Размер текста - 17 +

В ЧВК — боевое братство, заявил боец «Вагнера» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бывшие заключенные, а ныне бойцы ЧВК «Вагнер», несмотря на тюремное прошлое, не вызывают предвзятого отношения к себе у военнослужащих ВС РФ. Об этом корреспонденту URA.RU заявил на правах анонимности боец российской ЧВК. «Предвзятого отношения к нам нет, мы друг друга уважаем. Военные к нам относятся хорошо, как и мы к ним. Здесь — боевое братство, неважно, откуда ты: ЧВК, доброволец или армеец. Если он с тобой воюет плечо к плечу, спина к спине, если ты его вытаскиваешь, когда его ранили, если ты прикрываешь ему спину — он тебе брат», — рассказал боец. По словам собеседника агентства, такое отношение уже дало эффект — бывшие заключенные быстро прониклись атмосферой боя и приступили к непростой работе. В настоящий момент бойцы ЧВК «Вагнер» находятся на подступах к Соледару и в Артемовске (бывший Бахмут). В последнем россияне успешно продвигаются на юго-восточной окраине города.

Бывшие заключенные, а ныне бойцы ЧВК «Вагнер», несмотря на тюремное прошлое, не вызывают предвзятого отношения к себе у военнослужащих ВС РФ. Об этом корреспонденту URA.RU заявил на правах анонимности боец российской ЧВК. «Предвзятого отношения к нам нет, мы друг друга уважаем. Военные к нам относятся хорошо, как и мы к ним. Здесь — боевое братство, неважно, откуда ты: ЧВК, доброволец или армеец. Если он с тобой воюет плечо к плечу, спина к спине, если ты его вытаскиваешь, когда его ранили, если ты прикрываешь ему спину — он тебе брат», — рассказал боец. По словам собеседника агентства, такое отношение уже дало эффект — бывшие заключенные быстро прониклись атмосферой боя и приступили к непростой работе. В настоящий момент бойцы ЧВК «Вагнер» находятся на подступах к Соледару и в Артемовске (бывший Бахмут). В последнем россияне успешно продвигаются на юго-восточной окраине города.