Боец ЧВК «Вагнер» из бывших заключенных рассказал об отношении солдат

Бывшие заключенные, а ныне бойцы ЧВК «Вагнер», несмотря на тюремное прошлое, не вызывают предвзятого отношения к себе у военнослужащих ВС РФ. Об этом корреспонденту URA.RU заявил на правах анонимности боец российской ЧВК.
«Предвзятого отношения к нам нет, мы друг друга уважаем. Военные к нам относятся хорошо, как и мы к ним. Здесь — боевое братство, неважно, откуда ты: ЧВК, доброволец или армеец. Если он с тобой воюет плечо к плечу, спина к спине, если ты его вытаскиваешь, когда его ранили, если ты прикрываешь ему спину — он тебе брат», — рассказал боец.
По словам собеседника агентства, такое отношение уже дало эффект — бывшие заключенные быстро прониклись атмосферой боя и приступили к непростой работе. В настоящий момент бойцы ЧВК «Вагнер» находятся на подступах к Соледару и в Артемовске (бывший Бахмут). В последнем россияне успешно продвигаются на юго-восточной окраине города.
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Бывшие заключенные, а ныне бойцы ЧВК «Вагнер», несмотря на тюремное прошлое, не вызывают предвзятого отношения к себе у военнослужащих ВС РФ. Об этом корреспонденту URA.RU заявил на правах анонимности боец российской ЧВК. «Предвзятого отношения к нам нет, мы друг друга уважаем. Военные к нам относятся хорошо, как и мы к ним. Здесь — боевое братство, неважно, откуда ты: ЧВК, доброволец или армеец. Если он с тобой воюет плечо к плечу, спина к спине, если ты его вытаскиваешь, когда его ранили, если ты прикрываешь ему спину — он тебе брат», — рассказал боец. По словам собеседника агентства, такое отношение уже дало эффект — бывшие заключенные быстро прониклись атмосферой боя и приступили к непростой работе. В настоящий момент бойцы ЧВК «Вагнер» находятся на подступах к Соледару и в Артемовске (бывший Бахмут). В последнем россияне успешно продвигаются на юго-восточной окраине города.