Военкор Поддубный: ВСУ перебрасывают резервы на Артемовск

Украинцы несут большие потери, заявил Поддубный
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины перебрасывают свои резервы в Артемовск (город в ДНР). Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.
«ВСУ начали перебрасывать свежие резервы, чтобы удержать город. Потери большие», — написал корреспондент в своем telegram-канале. Он добавил, что в украинских частях зафиксированы случаи дезертирства. Также он заявил, что бойца ЧВК «Вагнер» продвигаются в Бахмуте, а украинские войска несут большие потери.
Ранее сообщалось, что ВСУ были разгромлены под Артемовском. Об этом сообщил боец ЧВК «Вагнер».
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