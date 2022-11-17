Военкор Поддубный: ВСУ перебрасывают резервы на Артемовск

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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Украинцы несут большие потери, заявил Поддубный Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины перебрасывают свои резервы в Артемовск (город в ДНР). Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.

«ВСУ начали перебрасывать свежие резервы, чтобы удержать город. Потери большие», — написал корреспондент в своем telegram-канале. Он добавил, что в украинских частях зафиксированы случаи дезертирства. Также он заявил, что бойца ЧВК «Вагнер» продвигаются в Бахмуте, а украинские войска несут большие потери.

Ранее сообщалось, что ВСУ были разгромлены под Артемовском. Об этом сообщил боец ЧВК «Вагнер».

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Вооруженные силы Украины перебрасывают свои резервы в Артемовск (город в ДНР). Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный. «ВСУ начали перебрасывать свежие резервы, чтобы удержать город. Потери большие», — написал корреспондент в своем telegram-канале. Он добавил, что в украинских частях зафиксированы случаи дезертирства. Также он заявил, что бойца ЧВК «Вагнер» продвигаются в Бахмуте, а украинские войска несут большие потери. Ранее сообщалось, что ВСУ были разгромлены под Артемовском. Об этом сообщил боец ЧВК «Вагнер».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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