Военкор Поддубный: ВСУ перебрасывают резервы на Артемовск 17 ноября 2022 в 16:09 Размер текста - 17 + Украинцы несут большие потери, заявил Поддубный Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины перебрасывают свои резервы в Артемовск (город в ДНР). Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный. «ВСУ начали перебрасывать свежие резервы, чтобы удержать город. Потери большие», — написал корреспондент в своем telegram-канале. Он добавил, что в украинских частях зафиксированы случаи дезертирства. Также он заявил, что бойца ЧВК «Вагнер» продвигаются в Бахмуте, а украинские войска несут большие потери. Ранее сообщалось, что ВСУ были разгромлены под Артемовском. Об этом сообщил боец ЧВК «Вагнер». Вооруженные силы Украины перебрасывают свои резервы в Артемовск (город в ДНР). Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный. «ВСУ начали перебрасывать свежие резервы, чтобы удержать город. Потери большие», — написал корреспондент в своем telegram-канале. Он добавил, что в украинских частях зафиксированы случаи дезертирства. Также он заявил, что бойца ЧВК «Вагнер» продвигаются в Бахмуте, а украинские войска несут большие потери. Ранее сообщалось, что ВСУ были разгромлены под Артемовском. Об этом сообщил боец ЧВК «Вагнер». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям