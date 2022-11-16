У тюменских предпринимателей появится возможность больше зарабатывать

Тюмень стала пилотным городом для запуска проекта, направленного на поддержание предпринимателей региона. Об этом URA.RU рассказал руководитель направления по взаимодействию с малым и средним бизнесом Виктор Соковнин на Avito. Данное сотрудничество поможет тюменским бизнесменам выйти в online и увеличить доход.
«Тюмень первый город, с которого мы стартуем. В дальнейшем разработанные методы будут применяться в других регионах страны. В рамках партнерства с инвестиционным агентством Тюменской области на базе центров „Мой бизнес“ мы планируем оказывать всесторонние меры для поддержки бизнеса, сюда входит и помощь по выходу в онлайн, и консультирование по инструментам, и обучение сложным структурированным навыкам по онлайн продажам», — рассказал Соковнин.
Также он подчеркнул, что Тюмень выбрана неслучайно. «Огромное количество активных предпринимателей в регионе, у которых „горят“ глаза. Это нас воодушевило», — поделился Соковнин. На форуме для предпринимателей SUP, который проходил в августе в Тюмени, представители Avito познакомились с коллегами из инвестиционного фонта области и центра «Мой бизнес». Впоследствии они приняли совместное решение по запуску проекта, направленного на поддержку и обучение предпринимателей региона, которые хотят выйти с продажами в online. Соглашение между компанией Avito и инвестиционным агентством региона было подписано еще в октябре текущего года.
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