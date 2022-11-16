МЧС в ХМАО массово ловит рыбаков

17 ноября 2022 в 17:28 Размер текста - 17 +

В ХМАО инспекторы МЧС начали патрулировать территорию рек Фото: Алексей Гущин © URA.RU В ХМАО из-за наступления периода ледостава инспекторы МЧС начали патрулировать территорию у воды, чтобы избежать несчастных случаев с утонувшими рыбаками. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе МЧС по ХМАО. «В период межсезонья на всей территории округа сейчас проходят рейды на реке, ведется работа с рыбаками. Все это проходит сейчас в ежедневном режиме. Также профилактические мероприятия проходят в школах», — сказали в пресс-службе. В МЧС добавили, что сегодня, 17 ноября, в Ханты-Мансийске проходили массовые учения по тонкому льду, где были задействованы городские службы, спасатели и скорая помощь. Ранее URA.RU писало, что спасатели искали провалившегося под лед рыбака. Тогда сотрудники МЧС нашли на берегу реки Пырьях заглушенный автомобиль, однако самого рыбака найти не удалось.

В ХМАО из-за наступления периода ледостава инспекторы МЧС начали патрулировать территорию у воды, чтобы избежать несчастных случаев с утонувшими рыбаками. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе МЧС по ХМАО. «В период межсезонья на всей территории округа сейчас проходят рейды на реке, ведется работа с рыбаками. Все это проходит сейчас в ежедневном режиме. Также профилактические мероприятия проходят в школах», — сказали в пресс-службе. В МЧС добавили, что сегодня, 17 ноября, в Ханты-Мансийске проходили массовые учения по тонкому льду, где были задействованы городские службы, спасатели и скорая помощь. Ранее URA.RU писало, что спасатели искали провалившегося под лед рыбака. Тогда сотрудники МЧС нашли на берегу реки Пырьях заглушенный автомобиль, однако самого рыбака найти не удалось.