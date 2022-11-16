16 ноября 2022

МЧС в ХМАО массово ловит рыбаков

© Служба новостей «URA.RU»
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Погода. Пермь, лед на реке, лед, рыбаки, зимняя рыбалка, водоем
В ХМАО инспекторы МЧС начали патрулировать территорию рек Фото:

В ХМАО из-за наступления периода ледостава инспекторы МЧС начали патрулировать территорию у воды, чтобы избежать несчастных случаев с утонувшими рыбаками. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе МЧС по ХМАО.

«В период межсезонья на всей территории округа сейчас проходят рейды на реке, ведется работа с рыбаками. Все это проходит сейчас в ежедневном режиме. Также профилактические мероприятия проходят в школах», — сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что сегодня, 17 ноября, в Ханты-Мансийске проходили массовые учения по тонкому льду, где были задействованы городские службы, спасатели и скорая помощь.

Ранее URA.RU писало, что спасатели искали провалившегося под лед рыбака. Тогда сотрудники МЧС нашли на берегу реки Пырьях заглушенный автомобиль, однако самого рыбака найти не удалось.

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В ХМАО из-за наступления периода ледостава инспекторы МЧС начали патрулировать территорию у воды, чтобы избежать несчастных случаев с утонувшими рыбаками. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе МЧС по ХМАО. «В период межсезонья на всей территории округа сейчас проходят рейды на реке, ведется работа с рыбаками. Все это проходит сейчас в ежедневном режиме. Также профилактические мероприятия проходят в школах», — сказали в пресс-службе. В МЧС добавили, что сегодня, 17 ноября, в Ханты-Мансийске проходили массовые учения по тонкому льду, где были задействованы городские службы, спасатели и скорая помощь. Ранее URA.RU писало, что спасатели искали провалившегося под лед рыбака. Тогда сотрудники МЧС нашли на берегу реки Пырьях заглушенный автомобиль, однако самого рыбака найти не удалось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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