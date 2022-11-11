В ХМАО ищут провалившегося под лед рыбака

Следы мужчины обрываются у полыньи (фото из архива) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Ханты-Мансийском районе (ХМАО) ищут провалившегося под лед рыбака. Следы мужчины найдены на берегу реки Пырьях в трех километрах от одноименного поселка, сообщили на странице ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре в соцсети «ВКонтакте».

«На берегу реки Пырьях обнаружен заглушенный автомобиль „Нива Шевроле“ со включенными габаритами. От автомобиля идут следы к реке и обрываются у полыньи, на месте провала организованы поиски», — сообщили в ведомстве.

Телефон пропавшего не отвечает. Личность мужчины установлена, мужчина 1953 г. р. по словам жены отправился на рыбалку.

Ранее сообщалось, что в Нижневартовске (ХМАО) рыбаки выходят на тонкий лед. По их словам, толщина льда около пяти сантиметров, а по данным спасателей он считается прочным при толщине от десяти сантиметров.