В ХМАО ищут провалившегося под лед рыбака

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МЧС пресс-конференция по безопасности Крещенских купаний Набережная 10 а Курган, полынья, тонкий лед
Следы мужчины обрываются у полыньи (фото из архива) Фото:

В Ханты-Мансийском районе (ХМАО) ищут провалившегося под лед рыбака. Следы мужчины найдены на берегу реки Пырьях в трех километрах от одноименного поселка, сообщили на странице ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре в соцсети «ВКонтакте».

«На берегу реки Пырьях обнаружен заглушенный автомобиль „Нива Шевроле“ со включенными габаритами. От автомобиля идут следы к реке и обрываются у полыньи, на месте провала организованы поиски», — сообщили в ведомстве.

Телефон пропавшего не отвечает. Личность мужчины установлена, мужчина 1953 г. р. по словам жены отправился на рыбалку.

Ранее сообщалось, что в Нижневартовске (ХМАО) рыбаки выходят на тонкий лед. По их словам, толщина льда около пяти сантиметров, а по данным спасателей он считается прочным при толщине от десяти сантиметров.

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В Ханты-Мансийском районе (ХМАО) ищут провалившегося под лед рыбака. Следы мужчины найдены на берегу реки Пырьях в трех километрах от одноименного поселка, сообщили на странице ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре в соцсети «ВКонтакте». «На берегу реки Пырьях обнаружен заглушенный автомобиль „Нива Шевроле“ со включенными габаритами. От автомобиля идут следы к реке и обрываются у полыньи, на месте провала организованы поиски», — сообщили в ведомстве. Телефон пропавшего не отвечает. Личность мужчины установлена, мужчина 1953 г. р. по словам жены отправился на рыбалку. Ранее сообщалось, что в Нижневартовске (ХМАО) рыбаки выходят на тонкий лед. По их словам, толщина льда около пяти сантиметров, а по данным спасателей он считается прочным при толщине от десяти сантиметров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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