Главу свердловского онкоцентра обвинили в срыве госконтракта

Главврач Борис Мейлах срывает муниципальный контракт на проведение ремонтных работФото: Екатерина Сычкова
Компания ООО «ВИД» обвинила главврача свердловского онкологического диспансера Бориса Мейлаха в срыве госконтракта. Соглашение на проведение ремонтных работ было заключено сроком на 15 дней. По словам владельца строительной компании, Мейлах не дает выполнить весь объем работ — не пускает на территорию. Об этом URA.RU рассказал владелец фирмы ООО «Вид» Владислав Гуров.
«16 ноября по приказу главного врача Бориса Мейлаха сотрудникам ООО „ВИД“ был запрещен доступ к рабочему месту. На протяжении 10 дней Борис Мейлах держал организацию исполнителя в тотальном напряжении, манипулируя тем, что ему нужно быстрее закончить все работы. Или же он своевольно заведет стороннего подрядчика, который, по его словам, выполнит все работы», — говорит Гуров.
На данный момент ООО «ВИД» выполнила 90% от общего объема работ. «Работы необходимо завершить, однако, уже вторые сутки, бригада строителей не может приступить к выполнению обязанностей, так как руководитель диспансера занимается самоуправством. Также, на данный момент, в диспансере остается инструмент и материал, который заказчик категорически отказывается вернуть исполнителю», — отметил директор строительной компании.
«С юридической точки зрения такие действия являются незаконными. В таком случае, встает вопрос: каким образом планировалось производить расчеты с данным подрядчиком и нет ли здесь личной финансовой заинтересованности главного врача», — посетовал Владислав Гуров.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в свердловский онкоцентр. Там сообщили, что возможность предусмотрена условиями действующего законодательства и условиями контракта. «Причина расторжения — ненадлежащее выполнение работ», — сказано в сообщении.
Ранее агентство писало, что руководитель свердловского онкодиспансера начал кадровую чистку. Своих должностей уже лишились те, кто не смог наладить контакт с главврачом. По словам некоторых сотрудников, главврач Борис Мейлах считается конфликтным управленцем.
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Компания ООО «ВИД» обвинила главврача свердловского онкологического диспансера Бориса Мейлаха в срыве госконтракта. Соглашение на проведение ремонтных работ было заключено сроком на 15 дней. По словам владельца строительной компании, Мейлах не дает выполнить весь объем работ — не пускает на территорию. Об этом URA.RU рассказал владелец фирмы ООО «Вид» Владислав Гуров. «16 ноября по приказу главного врача Бориса Мейлаха сотрудникам ООО „ВИД“ был запрещен доступ к рабочему месту. На протяжении 10 дней Борис Мейлах держал организацию исполнителя в тотальном напряжении, манипулируя тем, что ему нужно быстрее закончить все работы. Или же он своевольно заведет стороннего подрядчика, который, по его словам, выполнит все работы», — говорит Гуров. На данный момент ООО «ВИД» выполнила 90% от общего объема работ. «Работы необходимо завершить, однако, уже вторые сутки, бригада строителей не может приступить к выполнению обязанностей, так как руководитель диспансера занимается самоуправством. Также, на данный момент, в диспансере остается инструмент и материал, который заказчик категорически отказывается вернуть исполнителю», — отметил директор строительной компании. «С юридической точки зрения такие действия являются незаконными. В таком случае, встает вопрос: каким образом планировалось производить расчеты с данным подрядчиком и нет ли здесь личной финансовой заинтересованности главного врача», — посетовал Владислав Гуров. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в свердловский онкоцентр. Там сообщили, что возможность предусмотрена условиями действующего законодательства и условиями контракта. «Причина расторжения — ненадлежащее выполнение работ», — сказано в сообщении. Ранее агентство писало, что руководитель свердловского онкодиспансера начал кадровую чистку. Своих должностей уже лишились те, кто не смог наладить контакт с главврачом. По словам некоторых сотрудников, главврач Борис Мейлах считается конфликтным управленцем.