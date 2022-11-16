Главу свердловского онкоцентра обвинили в срыве госконтракта

Компания ООО «ВИД» обвинила главврача свердловского онкодиспансера Мейлаха в срыве госконтракта

Главврач Борис Мейлах срывает муниципальный контракт на проведение ремонтных работ Фото: Екатерина Сычкова

Компания ООО «ВИД» обвинила главврача свердловского онкологического диспансера Бориса Мейлаха в срыве госконтракта. Соглашение на проведение ремонтных работ было заключено сроком на 15 дней. По словам владельца строительной компании, Мейлах не дает выполнить весь объем работ — не пускает на территорию. Об этом URA.RU рассказал владелец фирмы ООО «Вид» Владислав Гуров.

«16 ноября по приказу главного врача Бориса Мейлаха сотрудникам ООО „ВИД“ был запрещен доступ к рабочему месту. На протяжении 10 дней Борис Мейлах держал организацию исполнителя в тотальном напряжении, манипулируя тем, что ему нужно быстрее закончить все работы. Или же он своевольно заведет стороннего подрядчика, который, по его словам, выполнит все работы», — говорит Гуров.

На данный момент ООО «ВИД» выполнила 90% от общего объема работ. «Работы необходимо завершить, однако, уже вторые сутки, бригада строителей не может приступить к выполнению обязанностей, так как руководитель диспансера занимается самоуправством. Также, на данный момент, в диспансере остается инструмент и материал, который заказчик категорически отказывается вернуть исполнителю», — отметил директор строительной компании.

«С юридической точки зрения такие действия являются незаконными. В таком случае, встает вопрос: каким образом планировалось производить расчеты с данным подрядчиком и нет ли здесь личной финансовой заинтересованности главного врача», — посетовал Владислав Гуров.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в свердловский онкоцентр. Там сообщили, что возможность предусмотрена условиями действующего законодательства и условиями контракта. «Причина расторжения — ненадлежащее выполнение работ», — сказано в сообщении.

Ранее агентство писало, что руководитель свердловского онкодиспансера начал кадровую чистку. Своих должностей уже лишились те, кто не смог наладить контакт с главврачом. По словам некоторых сотрудников, главврач Борис Мейлах считается конфликтным управленцем.