Российские военные взяли под полный контроль дорогу между Павловкой и Никольским в ДНР

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, военная техника, рсзо град, полигон еланский, реактивная система залпового огня, реактивная артиллерия
При пресечении атаки ВСУ уничтоженными оказались более 60 украинских бойцов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы России (ВС РФ) взяли под контроль дорогу между населенными пунктами Павловка и Никольское Донецкой Народной Республики, а также пресекли три атаки ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«На Южно-Донецком направлении взята под полный контроль российских войск дорога между населенными пунктами Павловка и Никольское Донецкой Народной Республики (ДНР)», — говорится в telegram-канале Минобороны. Помимо этого, при пресечении трех атак ВСУ из районов населенных пунктов Пречистовка, Угледар и Новомихайловка Донецкой Народной Республики, оказались уничтоженными свыше 60 бойцов ВСУ и 8 единиц бронетехники.

Ранее сообщалось о том, что российские войска уничтожили до 1400 украинских бойцов и до 30 единиц бронированной техники в ходе боев за населенный пункт Павловка в ДНР. Также было уничтожено шесть украинских штабов и склад боеприпасов, передает RT.

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Вооруженные силы России (ВС РФ) взяли под контроль дорогу между населенными пунктами Павловка и Никольское Донецкой Народной Республики, а также пресекли три атаки ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ. «На Южно-Донецком направлении взята под полный контроль российских войск дорога между населенными пунктами Павловка и Никольское Донецкой Народной Республики (ДНР)», — говорится в telegram-канале Минобороны. Помимо этого, при пресечении трех атак ВСУ из районов населенных пунктов Пречистовка, Угледар и Новомихайловка Донецкой Народной Республики, оказались уничтоженными свыше 60 бойцов ВСУ и 8 единиц бронетехники. Ранее сообщалось о том, что российские войска уничтожили до 1400 украинских бойцов и до 30 единиц бронированной техники в ходе боев за населенный пункт Павловка в ДНР. Также было уничтожено шесть украинских штабов и склад боеприпасов, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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