Российские военные взяли под полный контроль дорогу между Павловкой и Никольским в ДНР

17 ноября 2022 в 17:59 Размер текста - 17 +

При пресечении атаки ВСУ уничтоженными оказались более 60 украинских бойцов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы России (ВС РФ) взяли под контроль дорогу между населенными пунктами Павловка и Никольское Донецкой Народной Республики, а также пресекли три атаки ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ. «На Южно-Донецком направлении взята под полный контроль российских войск дорога между населенными пунктами Павловка и Никольское Донецкой Народной Республики (ДНР)», — говорится в telegram-канале Минобороны. Помимо этого, при пресечении трех атак ВСУ из районов населенных пунктов Пречистовка, Угледар и Новомихайловка Донецкой Народной Республики, оказались уничтоженными свыше 60 бойцов ВСУ и 8 единиц бронетехники. Ранее сообщалось о том, что российские войска уничтожили до 1400 украинских бойцов и до 30 единиц бронированной техники в ходе боев за населенный пункт Павловка в ДНР. Также было уничтожено шесть украинских штабов и склад боеприпасов, передает RT.

Вооруженные силы России (ВС РФ) взяли под контроль дорогу между населенными пунктами Павловка и Никольское Донецкой Народной Республики, а также пресекли три атаки ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ. «На Южно-Донецком направлении взята под полный контроль российских войск дорога между населенными пунктами Павловка и Никольское Донецкой Народной Республики (ДНР)», — говорится в telegram-канале Минобороны. Помимо этого, при пресечении трех атак ВСУ из районов населенных пунктов Пречистовка, Угледар и Новомихайловка Донецкой Народной Республики, оказались уничтоженными свыше 60 бойцов ВСУ и 8 единиц бронетехники. Ранее сообщалось о том, что российские войска уничтожили до 1400 украинских бойцов и до 30 единиц бронированной техники в ходе боев за населенный пункт Павловка в ДНР. Также было уничтожено шесть украинских штабов и склад боеприпасов, передает RT.