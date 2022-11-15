ВС РФ уничтожили до 1400 бойцов ВСУ в боях за Павловку

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В Минобороны отметили, что помимо 1400 украинских военных были уничтожены до 30 видов бронированной техники Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска уничтожили до 1400 украинских бойцов и до 30 единиц бронированной техники в ходе боев за населенный пункт Павловка. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В ходе боев за Павловку российскими войсками уничтожено до 1400 украинских военнослужащих, два самолета Су-25 воздушных сил Украины, вертолет Ми-8», — сказали в ведомстве. Павловка находится в Донецкой народной республике (ДНР). Также уточняется, что были повреждены 2 танка, 27 боевых машин и 30 видов бронированной техники.

Ранее Россия уничтожила склад с оружием ВСУ в Херсонской области. А также — пункты управления ВСУ в Харькове и Херсоне.

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Российские войска уничтожили до 1400 украинских бойцов и до 30 единиц бронированной техники в ходе боев за населенный пункт Павловка. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В ходе боев за Павловку российскими войсками уничтожено до 1400 украинских военнослужащих, два самолета Су-25 воздушных сил Украины, вертолет Ми-8», — сказали в ведомстве. Павловка находится в Донецкой народной республике (ДНР). Также уточняется, что были повреждены 2 танка, 27 боевых машин и 30 видов бронированной техники. Ранее Россия уничтожила склад с оружием ВСУ в Херсонской области. А также — пункты управления ВСУ в Харькове и Херсоне.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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