ВС РФ уничтожили до 1400 бойцов ВСУ в боях за Павловку

В Минобороны отметили, что помимо 1400 украинских военных были уничтожены до 30 видов бронированной техники
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские войска уничтожили до 1400 украинских бойцов и до 30 единиц бронированной техники в ходе боев за населенный пункт Павловка. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В ходе боев за Павловку российскими войсками уничтожено до 1400 украинских военнослужащих, два самолета Су-25 воздушных сил Украины, вертолет Ми-8», — сказали в ведомстве. Павловка находится в Донецкой народной республике (ДНР). Также уточняется, что были повреждены 2 танка, 27 боевых машин и 30 видов бронированной техники.
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