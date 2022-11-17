Порошенко рассказал о тайной переписке с Зеленским

17 ноября 2022 в 18:34 Размер текста - 17 +

Порошенко заявил, что Зеленский так и не отреагировал на его предложения Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал о письме, отправленном нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому с рекомендациями по ведению конфликта. Информацию он выложил пранкерам Вовану и Лексусу, которые представились экс-послом США в России Майклом Макфолом. «В первые дни 2022 года, в начале января, я отправил Зеленскому письмо приватного, личного характера, конфиденциальное… В нем я объясняю, насколько опасна Чернобыльская АЭС, и как мы должны закрыть ЧАЭС, потому что это определенно опасно для Киева… Как остановить возможную агрессию со стороны Белоруссии, как установить прямой контакт с Лукашенко и говорить с ним», — рассказал Порошенко пранкерам. Также экс-президент заявил о необходимости заблокировать полуостров Крым с помощью систем противовоздушной обороны. Он добавил, что Зеленский так и не дал ответа на его предложения. РФ начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Цели СВО — освобождение мирного населения Донбасса от геноцида, а также денацификация и демилитаризация националистичного режима Киева. Также стало известно о том, что в ДНР намерены судить Порошенко и Зеленского в рамках военного трибунала. Об этом рассказала глава комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина, передает «Национальная служба новостей».

Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал о письме, отправленном нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому с рекомендациями по ведению конфликта. Информацию он выложил пранкерам Вовану и Лексусу, которые представились экс-послом США в России Майклом Макфолом. «В первые дни 2022 года, в начале января, я отправил Зеленскому письмо приватного, личного характера, конфиденциальное… В нем я объясняю, насколько опасна Чернобыльская АЭС, и как мы должны закрыть ЧАЭС, потому что это определенно опасно для Киева… Как остановить возможную агрессию со стороны Белоруссии, как установить прямой контакт с Лукашенко и говорить с ним», — рассказал Порошенко пранкерам. Также экс-президент заявил о необходимости заблокировать полуостров Крым с помощью систем противовоздушной обороны. Он добавил, что Зеленский так и не дал ответа на его предложения. РФ начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Цели СВО — освобождение мирного населения Донбасса от геноцида, а также денацификация и демилитаризация националистичного режима Киева. Также стало известно о том, что в ДНР намерены судить Порошенко и Зеленского в рамках военного трибунала. Об этом рассказала глава комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина, передает «Национальная служба новостей».