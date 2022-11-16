16 ноября 2022

В Курганской области простились с бывшим механиком, погибшим в ходе СВО

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Акция «Защитим память героев» в честь 23 февраля. Курган, акция памяти, гвоздики, возложение цветов, цветы, похороны
В Мокроусовском округе простились с военнослужащим (архивное фото) Фото:

В Мокроусовском округе Курганской области 17 ноября простились с Вячеславом Чагачкиным, который погиб в ходе спецоперации. Информацию о погибшем URA.RU подтвердили в областном военкомате. После школы он отучился на механика в челябинском техникуме.

«Чагачкин погиб в ходе спецоперации», — уточнили в военкомате. В группе районной газеты «Восход» в социальной сети «ВКонтакте» указано, что с первого по десятый классы он учился в мокроусовской школе №2. После окончил техникум в Челябинске по специальности «механик».

Траурный митинг прошел в Доме культуры. На нем присутствовали родные военнослужащего, его одноклассники. На траурном митинге выступили представитель военного комиссариата области Дмитрий Владыкин, замдиректора департамента образования и науки Иван Хлебников, глава округа Владимир Демешкин, председатель местной думы Владимир Кизеров, председатель местного отделения «Боевого братства» Виктор Зырянов. Военнослужащего похоронили на кладбище села Мокроусово.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию. Президент России Владимир Путин заявлял, что главной ее задачей является защита жителей Донбасса от геноцида киевского режима, а также денацификация и демилитаризация Украины.

Траурный митинг прошел в мокроусовском Доме культуры
Мокроусовца похоронили на местном кладбище

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В Мокроусовском округе Курганской области 17 ноября простились с Вячеславом Чагачкиным, который погиб в ходе спецоперации. Информацию о погибшем URA.RU подтвердили в областном военкомате. После школы он отучился на механика в челябинском техникуме. «Чагачкин погиб в ходе спецоперации», — уточнили в военкомате. В группе районной газеты «Восход» в социальной сети «ВКонтакте» указано, что с первого по десятый классы он учился в мокроусовской школе №2. После окончил техникум в Челябинске по специальности «механик». Траурный митинг прошел в Доме культуры. На нем присутствовали родные военнослужащего, его одноклассники. На траурном митинге выступили представитель военного комиссариата области Дмитрий Владыкин, замдиректора департамента образования и науки Иван Хлебников, глава округа Владимир Демешкин, председатель местной думы Владимир Кизеров, председатель местного отделения «Боевого братства» Виктор Зырянов. Военнослужащего похоронили на кладбище села Мокроусово. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию. Президент России Владимир Путин заявлял, что главной ее задачей является защита жителей Донбасса от геноцида киевского режима, а также денацификация и демилитаризация Украины.
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