Миасский автозавод расширил сотрудничество с Беларусью и Туркменистаном

Производитель нарастил поставки автомобилей «Урал» в страны СНГ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Автозавод «Урал» из Миасса Челябинской области увеличил объемы сотрудничества с партнерами из республики Беларуси и Туркменистана. Как URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия, с 2019 года ежегодные объемы продаж в Беларусь выросли в пять раз.

«Если в 2019 году в Беларусь было поставлено шесть единиц, то в 2022 году эта цифра возросла до 26. До конца года планируется поставить еще четыре автомобиля», — сообщили URA.RU в пресс-службе автозавода.

Основными потребителями в Беларуси являются заводы спецтехники. Они производят готовую продукцию на базе шасси «Урал». Партнеры приобретают машины для экспорта в третьи страны либо реэкспорта в Россию.

В Беларуси изготавливают автогидроподъемники («Витебские подъемники»), экскаваторы-планировщики (СП «Святовит»), пожарную технику («ПОЖСНАБ»). Компания «Русавтопром» ведет гарантийное обслуживание автотехники «Урал». В свою очередь, сам автозавод «Урал» у белорусов приобретает ряд комплектующих, ч частности, фары ближнего и дальнего света.

В Туркменистан автомобили «Урал» поставляются на протяжении нескольких лет. Здесь востребована модель «Урал Next», выступающая аналогом экспедиционных машин для длительных поездок по Каракумам. В 2021 году автозавод поставил для дорожно-строительной отрасли республики 59 самосвалов на шасси «Урал-73945».