Пермские власти повысят безопасность детсадов и школ из-за режима теробороны

Единая система видеонаблюдения призвана помочь повысить безопасность школ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Пермском крае пересмотрят подход к развитию единой системы видеонаблюдения из-за режима базовой готовности в регионе. Об этом во время заседания краевого правительства, прямая трансляция которого ведется в соцсети «ВКонтакте», заявил министр территориальной безопасности края Виктор Батмазов. По словам чиновника, система должна помочь предотвратить угрозу терактов и проявление экстремизма в детсадах и школах.

«Сегодня в условиях введения в регионе режима базовой готовности пересматривается развитие тенденций единой системы видеонаблюдения. На первый план выходят вопросы подключения потенциально опасных объектов инфраструктуры и задачи по предупреждению и пресечению терактов и экстремистских проявлений, в том числе, в местах пребывания людей — детсадах, школах больницах и стадионах», — отметил Батмазов.

Глава краевого минтербезопасности напомнил, что на протяжении нескольких лет безопасность в местах массового скопления людей, на оживленных улицах и автодорогах обеспечивают видеокамеры, установленные в рамках проекта «Безопасный город». Всего в регионе подключено 1400 камер в 12 муниципалитетах, а также камеры силовых структур. С их помощью удалось раскрыть десятки преступлений и зафиксировать сотни административных правонарушений.

Губернатор Дмитрий Махонин отметил, что тема развития единой системы видеонаблюдения «более, чем акутальна» в связи с введенным режимом базовой готовности. «В свое время мы приняли решение, что надо создавать такую систему, потому что мы говорим о том, чтобы наши города становились более безопасными», — подчеркнул Махонин.

Режим базовой готовности введен в Прикамье 20 октября. По информации краевых властей, он предполагает «высокий уровень правопорядка и безопасности критически важной инфраструктуры». В первую очередь, речь идет об объектах энергетики, связи, ЖКХ и транспорта.