Махонин разъяснил особенности режима теробороны в Пермском крае

В Пермском крае пока не вводят ограничения из-за режима теробороны

20 октября 2022 в 18:24 Размер текста - 17 +

Особое внимание будет уделяться охране объектов инфраструктуры Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что введенный во всех регионах РФ режим повышенной готовности не скажется на привычной жизни. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Сегодня провел первое заседание оперативного штаба, он создан в соответствии с Указом Президента России. Главное, что нужно знать об этом режиме всем прикамцам: он никак не повлияет на повседневную жизнь. У нас не вводится никаких ограничений и запретов», — отметил губернатор. По его словам, 20 октября состоялось первое заседание штаба, создание которых предписано указом президента РФ Владимира Путина. В него вошли представители силовых структур. По словам губернатора, вместе с силовиками «будет продолжено обеспечение высокого уровня правопорядка и безопасности на территории края». В первую очередь, речь идет о «критически важной инфраструктуре» — объекты энергетики, связи, ЖКХ, транспорт. В следующий раз штаб, по словам Махонина, соберется на следующей неделе. Ранее URA.RU сообщало, что по поручению президента РФ Дмитрий Махонин создал в Пермском крае штаб по теробороне. Его заседание проходило в закрытом режиме. Губернатор проводил его по видео-конференц-связи из Соликамска, где находился с рабочим выездом.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что введенный во всех регионах РФ режим повышенной готовности не скажется на привычной жизни. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Сегодня провел первое заседание оперативного штаба, он создан в соответствии с Указом Президента России. Главное, что нужно знать об этом режиме всем прикамцам: он никак не повлияет на повседневную жизнь. У нас не вводится никаких ограничений и запретов», — отметил губернатор. По его словам, 20 октября состоялось первое заседание штаба, создание которых предписано указом президента РФ Владимира Путина. В него вошли представители силовых структур. По словам губернатора, вместе с силовиками «будет продолжено обеспечение высокого уровня правопорядка и безопасности на территории края». В первую очередь, речь идет о «критически важной инфраструктуре» — объекты энергетики, связи, ЖКХ, транспорт. В следующий раз штаб, по словам Махонина, соберется на следующей неделе. Ранее URA.RU сообщало, что по поручению президента РФ Дмитрий Махонин создал в Пермском крае штаб по теробороне. Его заседание проходило в закрытом режиме. Губернатор проводил его по видео-конференц-связи из Соликамска, где находился с рабочим выездом.