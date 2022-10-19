Махонин разъяснил особенности режима теробороны в Пермском крае

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что введенный во всех регионах РФ режим повышенной готовности не скажется на привычной жизни. Об этом он написал в своем telegram-канале.
«Сегодня провел первое заседание оперативного штаба, он создан в соответствии с Указом Президента России. Главное, что нужно знать об этом режиме всем прикамцам: он никак не повлияет на повседневную жизнь. У нас не вводится никаких ограничений и запретов», — отметил губернатор.
По его словам, 20 октября состоялось первое заседание штаба, создание которых предписано указом президента РФ Владимира Путина. В него вошли представители силовых структур. По словам губернатора, вместе с силовиками «будет продолжено обеспечение высокого уровня правопорядка и безопасности на территории края». В первую очередь, речь идет о «критически важной инфраструктуре» — объекты энергетики, связи, ЖКХ, транспорт. В следующий раз штаб, по словам Махонина, соберется на следующей неделе.
Ранее URA.RU сообщало, что по поручению президента РФ Дмитрий Махонин создал в Пермском крае штаб по теробороне. Его заседание проходило в закрытом режиме. Губернатор проводил его по видео-конференц-связи из Соликамска, где находился с рабочим выездом.
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