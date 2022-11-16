В Нижневартовск вернут мобилизованного, у которого родился третий ребенок

17 ноября 2022 в 20:45 Размер текста - 17 +

В Нижневартовск вернут мобилизованного отца троих детей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В Нижневартовск (ХМАО) вернут мобилизованного отца двоих детей, жена которого родила третьего. Уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова сообщила URA.RU, что его документы уже направлены в военный гарнизон, а новоиспеченный многодетный отец воссоединится с семьей в ближайшие дни. «На прошлой неделе жена мобилизованного из Нижневартовска родила третьего ребенка. Мобилизационная комиссия вынесла решение и подготовила документы, которые военкомат округа уже отправил в учебную часть. Со дня на день мобилизованный вернется домой», — прокомментировала Стребкова. По словам омбудсмена, в нижневартовском ЗАГСе оперативно выписали свидетельство о рождении. После этого глава города Дмитрий Кощенко экстренно собрал мобилизационную комиссию, которая вынесла решение о возвращении военнослужащего. Приехать в Нижневартовск из гарнизона он должен к 19 ноября. Ранее URA.RU писало о мобилизованном пожарном Дмитрии Толстом из Унъюгана, из-за которого обратилась в прокуратуру омбудсмен ХМАО Наталья Стребкова. По словам матери Толстого, его мобилизовали во время вступительных экзаменов в Уральский государственный противопожарный институт получил уведомление от военкомата в мессенджере. Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября сообщил, что план мобилизации выполнен. С 1 ноября в стране начался призыв срочников, которые, по словам Шойгу, не попадут в зону проведения спецоперации.

В Нижневартовск (ХМАО) вернут мобилизованного отца двоих детей, жена которого родила третьего. Уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова сообщила URA.RU, что его документы уже направлены в военный гарнизон, а новоиспеченный многодетный отец воссоединится с семьей в ближайшие дни. «На прошлой неделе жена мобилизованного из Нижневартовска родила третьего ребенка. Мобилизационная комиссия вынесла решение и подготовила документы, которые военкомат округа уже отправил в учебную часть. Со дня на день мобилизованный вернется домой», — прокомментировала Стребкова. По словам омбудсмена, в нижневартовском ЗАГСе оперативно выписали свидетельство о рождении. После этого глава города Дмитрий Кощенко экстренно собрал мобилизационную комиссию, которая вынесла решение о возвращении военнослужащего. Приехать в Нижневартовск из гарнизона он должен к 19 ноября. Ранее URA.RU писало о мобилизованном пожарном Дмитрии Толстом из Унъюгана, из-за которого обратилась в прокуратуру омбудсмен ХМАО Наталья Стребкова. По словам матери Толстого, его мобилизовали во время вступительных экзаменов в Уральский государственный противопожарный институт получил уведомление от военкомата в мессенджере. Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября сообщил, что план мобилизации выполнен. С 1 ноября в стране начался призыв срочников, которые, по словам Шойгу, не попадут в зону проведения спецоперации.