16 ноября 2022

В Нижневартовск вернут мобилизованного, у которого родился третий ребенок

© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение семье Плаксиных свидетельства о рождении дочери. Екатеринбург, младенец, ребенок на руках
В Нижневартовск вернут мобилизованного отца троих детей Фото:
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Мобилизация в России

В Нижневартовск (ХМАО) вернут мобилизованного отца двоих детей, жена которого родила третьего. Уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова сообщила URA.RU, что его документы уже направлены в военный гарнизон, а новоиспеченный многодетный отец воссоединится с семьей в ближайшие дни.

«На прошлой неделе жена мобилизованного из Нижневартовска родила третьего ребенка. Мобилизационная комиссия вынесла решение и подготовила документы, которые военкомат округа уже отправил в учебную часть. Со дня на день мобилизованный вернется домой», — прокомментировала Стребкова.

По словам омбудсмена, в нижневартовском ЗАГСе оперативно выписали свидетельство о рождении. После этого глава города Дмитрий Кощенко экстренно собрал мобилизационную комиссию, которая вынесла решение о возвращении военнослужащего. Приехать в Нижневартовск из гарнизона он должен к 19 ноября.

Ранее URA.RU писало о мобилизованном пожарном Дмитрии Толстом из Унъюгана, из-за которого обратилась в прокуратуру омбудсмен ХМАО Наталья Стребкова. По словам матери Толстого, его мобилизовали во время вступительных экзаменов в Уральский государственный противопожарный институт получил уведомление от военкомата в мессенджере.

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября сообщил, что план мобилизации выполнен. С 1 ноября в стране начался призыв срочников, которые, по словам Шойгу, не попадут в зону проведения спецоперации.

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В Нижневартовск (ХМАО) вернут мобилизованного отца двоих детей, жена которого родила третьего. Уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова сообщила URA.RU, что его документы уже направлены в военный гарнизон, а новоиспеченный многодетный отец воссоединится с семьей в ближайшие дни. «На прошлой неделе жена мобилизованного из Нижневартовска родила третьего ребенка. Мобилизационная комиссия вынесла решение и подготовила документы, которые военкомат округа уже отправил в учебную часть. Со дня на день мобилизованный вернется домой», — прокомментировала Стребкова. По словам омбудсмена, в нижневартовском ЗАГСе оперативно выписали свидетельство о рождении. После этого глава города Дмитрий Кощенко экстренно собрал мобилизационную комиссию, которая вынесла решение о возвращении военнослужащего. Приехать в Нижневартовск из гарнизона он должен к 19 ноября. Ранее URA.RU писало о мобилизованном пожарном Дмитрии Толстом из Унъюгана, из-за которого обратилась в прокуратуру омбудсмен ХМАО Наталья Стребкова. По словам матери Толстого, его мобилизовали во время вступительных экзаменов в Уральский государственный противопожарный институт получил уведомление от военкомата в мессенджере. Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября сообщил, что план мобилизации выполнен. С 1 ноября в стране начался призыв срочников, которые, по словам Шойгу, не попадут в зону проведения спецоперации.
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