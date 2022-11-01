01 ноября 2022

Омбудсмен из ХМАО обратилась в прокуратуру из-за мобилизованного пожарного

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Учения МЧС. Курган, мчс, спасатели мчс, сотрудники мчс, пожарные
Пожарного из Унъюгана мобилизовали во время вступительных экзаменов в вуз МЧС Фото:
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Мобилизация в России

Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова обратилась в прокуратуру из-за мобилизации пожарного из поселка Унъюган Дмитрия Толстого. Стребкова рассказала корреспонденту URA.RU, что дело взято ею на личный контроль после обращения матери Толстого, заявившей о мобилизации сына во время вступительных экзаменов в вуз МЧС и наличии у него заболеваний, для лечения которых требуется операция.

«В аппарат омбудсмена обратилась мать мобилизованного Дмитрия Толстого из Унъюгана, которая считает, что ее сына мобилизовали незаконно: по словам женщины, Дмитрий во время вступительных экзаменов в Уральский государственный противопожарный институт получил уведомление от военкомата в мессенджере. Заявительница сказала, что ее сын явился в военкомат Нягани для сверки, а там ему сообщили об отправке в воинскую часть. Заявительница также указала на наличие у сына хронического заболевания в стадии обострения, которое требует хирургического вмешательства. Эта ситуация взята мною на контроль», — сообщила Стребкова.

По словам омбудсмена, аппарат уполномоченного уже связался с прокурором по данному вопросу. «Мы обратились в прокуратуру, делом сейчас занимаются, выясняем все обстоятельства», — добавила Стребкова. Сейчас Толстой находится в военном гарнизоне в Чебаркуле. Кроме омбудсмена, он направил жалобы в военную прокуратуру и губернатору ХМАО Наталье Комаровой. Он сообщил, что плановая операция была назначена на 27 октября, но из-за мобилизации сорвалась. Очередь на нее Толстой ждал с февраля 2022 года.

Ранее URA.RU писало о вмешательстве мэра из ХМАО в судьбу мобилизованных, которых хотели повторно отправить в учебку. Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко взял вопрос правомерности мобилизации на личный контроль и помог им добиться отсрочки по состоянию здоровья.

Частичную мобилизацию в России 21 сентября объявил Владимир Путин. Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября заявил, что набор мобилизованных окончен, новый не планируется. С 1 ноября в стране начинается призыв срочников, которые, по словам Шойгу, не попадут в зону проведения спецоперации.

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Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова обратилась в прокуратуру из-за мобилизации пожарного из поселка Унъюган Дмитрия Толстого. Стребкова рассказала корреспонденту URA.RU, что дело взято ею на личный контроль после обращения матери Толстого, заявившей о мобилизации сына во время вступительных экзаменов в вуз МЧС и наличии у него заболеваний, для лечения которых требуется операция. «В аппарат омбудсмена обратилась мать мобилизованного Дмитрия Толстого из Унъюгана, которая считает, что ее сына мобилизовали незаконно: по словам женщины, Дмитрий во время вступительных экзаменов в Уральский государственный противопожарный институт получил уведомление от военкомата в мессенджере. Заявительница сказала, что ее сын явился в военкомат Нягани для сверки, а там ему сообщили об отправке в воинскую часть. Заявительница также указала на наличие у сына хронического заболевания в стадии обострения, которое требует хирургического вмешательства. Эта ситуация взята мною на контроль», — сообщила Стребкова. По словам омбудсмена, аппарат уполномоченного уже связался с прокурором по данному вопросу. «Мы обратились в прокуратуру, делом сейчас занимаются, выясняем все обстоятельства», — добавила Стребкова. Сейчас Толстой находится в военном гарнизоне в Чебаркуле. Кроме омбудсмена, он направил жалобы в военную прокуратуру и губернатору ХМАО Наталье Комаровой. Он сообщил, что плановая операция была назначена на 27 октября, но из-за мобилизации сорвалась. Очередь на нее Толстой ждал с февраля 2022 года. Ранее URA.RU писало о вмешательстве мэра из ХМАО в судьбу мобилизованных, которых хотели повторно отправить в учебку. Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко взял вопрос правомерности мобилизации на личный контроль и помог им добиться отсрочки по состоянию здоровья. Частичную мобилизацию в России 21 сентября объявил Владимир Путин. Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября заявил, что набор мобилизованных окончен, новый не планируется. С 1 ноября в стране начинается призыв срочников, которые, по словам Шойгу, не попадут в зону проведения спецоперации.
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