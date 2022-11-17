Последователь доктора Лизы Демичева: Путин усилил состав СПЧ

17 ноября 2022 в 19:50 Размер текста - 17 +

Согласно указу Владимира Путина, состав СПЧ стал больше Фото: Владимир Андреев © URA.RU Новый состав Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) стал намного сильнее за счет включения новых лиц. Об этом URA.RU рассказала президент Международной общественной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева. Среди новых членов СПЧ: представители присоединенных к РФ территорий, один из самых известных в ДНР юристов Елена Шишкина, Дальнего Востока и Поволжья — Владимир Иконников и Екатерина Сморода, те, кто активно помогают беженцам — продолжатель дела доктора Лизы, Ольга Демичева, военный корреспондент Александр Коц. Изменения направлены на омоложение состава Совета и увеличение числа его участников. «Состав, на мой взгляд, получается сильный. Многих членов СПЧ, и действующих, и новых, знаю по совместной работе. Они реально помогают людям, отстаивая их права. Теперь будут дополнительные возможности — новые масштабы коллегиальной работы и, что особенно важно, прямое взаимодействие с главой государства», — подчеркнула Ольга Демичева. Ранее, согласно указу президента РФ Владимира Путина, из состава СПЧ были выведены: правозащитник Игорь Каляпин, журналисты Николай Сванидзе, Екатерина Винокурова и академик Российской академии образования Александр Асмолов. Из десяти покинувших членов Совета трое были исключены в связи со смертью — председатель совета благотворительной организации «Союз семей военнослужащих России» Мария Большакова, правозащитник Андрей Бабушкин, федеральный судья в почетной отставке Галина Осокина. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, изменения в СПЧ связаны с появлением новых лидеров мнений.

Новый состав Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) стал намного сильнее за счет включения новых лиц. Об этом URA.RU рассказала президент Международной общественной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева. Среди новых членов СПЧ: представители присоединенных к РФ территорий, один из самых известных в ДНР юристов Елена Шишкина, Дальнего Востока и Поволжья — Владимир Иконников и Екатерина Сморода, те, кто активно помогают беженцам — продолжатель дела доктора Лизы, Ольга Демичева, военный корреспондент Александр Коц. Изменения направлены на омоложение состава Совета и увеличение числа его участников. «Состав, на мой взгляд, получается сильный. Многих членов СПЧ, и действующих, и новых, знаю по совместной работе. Они реально помогают людям, отстаивая их права. Теперь будут дополнительные возможности — новые масштабы коллегиальной работы и, что особенно важно, прямое взаимодействие с главой государства», — подчеркнула Ольга Демичева. Ранее, согласно указу президента РФ Владимира Путина, из состава СПЧ были выведены: правозащитник Игорь Каляпин, журналисты Николай Сванидзе, Екатерина Винокурова и академик Российской академии образования Александр Асмолов. Из десяти покинувших членов Совета трое были исключены в связи со смертью — председатель совета благотворительной организации «Союз семей военнослужащих России» Мария Большакова, правозащитник Андрей Бабушкин, федеральный судья в почетной отставке Галина Осокина. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, изменения в СПЧ связаны с появлением новых лидеров мнений.